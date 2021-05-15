سيد رجب عن دوره في «لعبة نيوتن»: «مشفتش شبه الشخصية دي قبل كده»

أكد الفنان سيد رجب، أنه خلال أعماله الفنية السابقة، لم يقدم أي شخصية واستمد ملامحها وطريقتها من شخصيات واقعية تعامل معها، لافتا إلى أن شخصيته في مسلسل «لعبة نيوتن»، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، ينطبق عليها نفس الأمر، قائلا: «مشفتش شبهه قبل كده»، موضحا أنه لا يعتمد في تجسيده على شخصيات قابلها في الواقع لينقلها على الشاشة عبر الأدوار التي يقدمها، لاتفا إلى أنه من المستحيل أن تتشابه الشخصيات بين الواقع وخيال المؤلفين إلى هذا الحد.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن ما يحدث هو أنه ينقل من شخصية ملمح بسيط، ومن شخصية أخرى ملمح أو انفعال ما، ومن شخصية ثالثة قابلها في الواقع سمة أخرى، وبعد أن يمزج كل هذا يخرجه في شخصية واحدة من أعماله الفنية.

وقال الفنان سيد رجب، إنه قابل خلال السحور في شهر رمضان الماضي، أحد الشخصيات الواقعية، التي دخلت إلى ذهنه وعقله بشكل سريع، فضمها إلى رصيده الداخلي، لأنه أعجب بقدرته على جعل جميع من يجلس معهما يستمعون إليه رغم صوته الهادئ للغاية دون أن يخطب أو «يزعق»، لافتا إلى أن هذا لا يعني أنه من الممكن أن يقدمه في عمل ما، موضحا أنه يجوز أن يأخذ منه ملمح حديثه الهادىء فقط، أو حتى هذا قد لا يحدث.

وأردف أنه لا يرى أن هناك فرقا كبيرا بين التقليد والتمثيل، ولهذا حين يطلب منه أن يجسد شخصية «عجلاتي» على سبيل المثال، لا يذهب إلى رجل يمتهن تلك المهنة ويتعايش معه لفترة حتى ينقله كما هو بالاعمال الفنية، مؤكدا: «مبحبيش أنا نقل المسطرة ده».

وشارك مؤخرا سيد رجب، في مسلسل «لعبة نيوتن»، الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من الفنانين منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وعائشة بن أحمد، والعمل كان من إخراج تامر محسن.

كما شارك أيضا في بطولة مسلسل «موسى»، الذي عرض بنفس الموسم، وكان من بطولة الفنانين محمد رمضان وسمية الخشاب وتارا عماد وهبة مجدي.