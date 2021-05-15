محافظ أسوان: توريد 62 ألف طن قمح من مستهدف 131 ألف طن

بدأت مواقع استلام محصول القمح لموسم 2021 من المزارعين استئناف عملها مرة أخرى اليوم السبت، بعد توقفها خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وفي هذا الإطار، كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن أن إجمالي الكميات الموردة من الأقماح للصوامع والشون بنطاق المحافظة، وصل حتى الآن إلى 62 ألف و640 طناً، مؤكداً على أن هناك حزمة كبيرة من التسهيلات تقدمها الجهات المختصة بمديريتي الزراعة والتموين، وأيضاً المطاحن، أثناء الاستلام، للتيسير على المزارعين بشكل كامل، ولاسيما في ظل أن أسوان تعتبر أول محافظة على مستوى الجمهورية في إطلاق موسم حصاد القمح، وذلك نظراً لارتفاع درجات الحرارة، حيث مستهدف توريد 131 ألف طن حتى نهاية موسم الحصاد.

القمح موزع على صوامع أسوان

وأشار محافظ أسوان إلى أن الكميات المستهدف توريدها موزعة على صومعة مطاحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب صوامع مطاحن إدفو بطاقة 30 ألف طن، علاوة على صوامع مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، فضلاً عن صومعة الراجحي بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، في حين سيكون هناك تخزين احتياطي بشون البنك الزراعي بطاقة 5 آلاف طن، لافتاً إلى قيام اللجان المختصة باستلام الأقماح الموردة بالتأكد الكامل من جودتها، مع مراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع للحصول على أعلى إنتاجية للفدان.