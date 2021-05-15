رئيس التحرير

محمود مسلم

محافظ أسوان: توريد 62 ألف طن قمح من مستهدف 131 ألف طن

كتب:

عبد الله مشالي
01:38 م | السبت 15 مايو 2021
صوامع القمح بأسوان

صوامع القمح بأسوان

بدأت مواقع استلام محصول القمح لموسم 2021 من المزارعين استئناف عملها مرة أخرى اليوم السبت، بعد توقفها خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وفي هذا الإطار، كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن أن إجمالي الكميات الموردة من الأقماح للصوامع والشون بنطاق المحافظة، وصل حتى الآن إلى 62 ألف و640 طناً، مؤكداً على أن هناك حزمة كبيرة من التسهيلات تقدمها الجهات المختصة بمديريتي الزراعة والتموين، وأيضاً المطاحن، أثناء الاستلام، للتيسير على المزارعين بشكل كامل، ولاسيما في ظل أن أسوان تعتبر أول محافظة على مستوى الجمهورية في إطلاق موسم حصاد القمح، وذلك نظراً لارتفاع درجات الحرارة، حيث مستهدف توريد 131 ألف طن حتى نهاية موسم الحصاد.

القمح موزع على صوامع أسوان

وأشار محافظ أسوان إلى أن الكميات المستهدف توريدها موزعة على صومعة مطاحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب صوامع مطاحن إدفو بطاقة 30 ألف طن، علاوة على صوامع مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، فضلاً عن صومعة الراجحي بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، في حين سيكون هناك تخزين احتياطي بشون البنك الزراعي بطاقة 5 آلاف طن، لافتاً إلى قيام اللجان المختصة باستلام الأقماح الموردة بالتأكد الكامل من جودتها، مع مراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع للحصول على أعلى إنتاجية للفدان.

اقرأ المزيد:

"درس القمح" ينهي حياة عامل في وادي خريط بأسوان

مزارع بأسوان عن تحديد 600 جنيه لإردب القمح: "ميحصلش حتى تكلفته"

محافظ بني سويف: إيقاف أعمال توريد القمح أول وثاني أيام العيد

وزير الزراعة: 2 مليون فدان حصاد محصول القمح.. وتوريد 2 مليون طن 

زيادة كميات القمح الموردة لمطاحن شرق الدلتا لـ11 ألف طن في الدقلهية

ارتفاع معدلات توريد القمح بالإسكندرية.. وصل إلى 47 آلاف طن 

محافظ قنا يتابع توريد محصول القمح بصوامع المحافظة 

عاجل.. الحكومة: موسم توريد القمح 2021 «مميز»

أول دفعة في موسم حصاد القمح بمرسى مطروح: استلام 3500 طن ورفض شحنتين

 محافظ بني سويف: إيقاف توريد القمح غدا الأحد بمناسبة عيد القيامة

«المالية» تحدد 199 دولارا لطن القمح في الموازنة الجديدة

الجفاف يرفع أسعار «القمح والذرة وفول الصويا» لأعلى مستوى منذ 9 سنوات