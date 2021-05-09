مستشفى مصر للطيران تحصل على اعتماد «العامة للاعتماد والرقابة الصحية»

هنأ الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، جميع العاملين بشركة مصر للطيران للخدمات الطبية، التابعة للشركة القابضة، لحصول مستشفى مصر للطيران على موافقة الهيئة العامة المصرية للاعتماد والرقابة الصحية، على تسجيل المستشفى للاعتماد، بعد اجتيازها متطلبات التسجيل، للمرة الأولى في تاريخه.

وبهذه المناسبة تقدم الدكتور أيمن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، بخالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بمستشفى مصر للطيران على مجهوداتهم المخلصة، التي كللت بالنجاح، بعد الحصول على هذا الاعتماد الذي يعكس مستوي الخدمة الطبية المقدمة للعاملين بقطاع الطيران المدني، وعملاء المستشفى من خارج القطاع.

ودعا «صلاح» الجميع إلى مواصلة بذل أقصى مجهوداتهم، من أجل تحقيق النجاح في اجتياز المستشفى لاختبارات الاعتماد، العام المقبل.