«مصر للطيران» تسير 58 رحلة دولية وداخلية لنقل 5359 راكبا غدا

تسير مصر للطيران غدا الخميس الموافق 13 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك، 58 رحلة جوية بمعدل 30 رحلة دولية إلى تورنتو، بيروت، بغداد، ندجامينا، لاجوس، أكرا، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، دبي، إسطنبول، امستردام، ميونخ، أثينا، أبوظبي، البحرين، عمان، الشارقة، جوهانسبرج، أديس أبابا، الخرطوم.

ومن بين الرحلات الـ58، 25 رحلة داخلية إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب، ومرسى علم، و3 رحلات شحن جو، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5395 راكبا.