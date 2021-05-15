بنك مصر يكشف كواليس تصوير إعلان رمضان 2021 «أنا الممكن»

كشف بنك مصر لأول مرة، اليوم السبت، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كواليس تصوير إعلانه «أنا الممكن» الذي عرض في شهر رمضان المبارك 2021، والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

الإعلان بصوت مدحت صالح ومحمود العسيلي ودياب

وجاء إعلان البنك للموسم الرمضان الحالي 2021، بعنوان «أنا الممكن ومش ممكن.. الصعب منى يتمكن»، بصوت عدد كبير من كبار الفنانين وهم مدحت صالح ومحمود العسيلي ودياب، حيث اعتمد الاعلان هذا العام على فكرة التحفيز والتدعيم وبث روح التفاؤل والعزيمة والإيمان بقدرات المصريين على تجاوز التحديات وإطلاق القدرات الكامنة للعمل والنمو ودعم اقتصاد مصر.

خاصة في استنفار الهمم بعد عام 2020 والذى شهد تحدى فيروس كورونا والذي أثر على الاقتصاد العالمي، حيث حصد إعلان بنك مصر الجديد «أنا الممكن» ملايين المشاهدات عبر منصتي التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب.

وكان من ضمن المشاركين في إعلان بنك مصر هذا العام المذيعة رحمة حسن، أول مذيعة من ذوي القدرات الخاصة، إضافة إلى فريق النور والأمل، وتضمنت كلمات أغنية إعلان بنك مصر التى كتبها أمير طعيمة «تلاعبني ألاعبها وبواجه الدنيا وبأغلبها.. وتشكك وأنا واثق فيا واللحظة الصعبة بأعديها.. فراك وماليش مالكة لو حتى السكة ماهيش سالكة.. أستاذ في الشدة وبتعامل بسايسها وبقدر أمشيها»، «أنا سايق مركبي والكورة في ملعبي.. أنا قدك يا حياة مهما تكركبي.. أنا ماشي في سكتي مهما هتلخبطي.. أنا عارف قوتي فبراحتك خبطي.. أنا الممكن مش ممكن الصعب منى يتمكن.. أنا حرفي ما بغلبش تبعدني الدنيا مابتعبش».

أكثر من 100 سنة مرت على إنشاء بنك مصر

وتأسس بنك مصر عام 1920 بفضل فكر الرائد الاقتصادي محمد طلعت حرب باشا، الذي تزعم فكر الادخار الوطني وتوجيه تلك المدخرات الوطنية نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك فإن بنك مصر هو أول بنك مصري‏ يؤسسه ويمتلكه المصريون 100% بالكامل، قام بنك مصر منذ تأسيسه بإنشاء العديد من الشركات في مختلف المجالات، بما في ذلك المنسوجات، والتأمين، والنقل، والطيران، ووسائل الترفيه وصناعة السينما، كما واصل دعمه للأنشطة المصرفية والاستثمارية الأخرى بمعدل ثابت، ويمتلك البنك حاليًا نسبة كبيرة من الأسهم في 157 شركة في مجالات: التمويل والسياحة والإسكان والزراعة والغذاء، إضافة إلى شركات أخرى في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

https://www.facebook.com/BanqueMisr.1920/videos/476375090334360