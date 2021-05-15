رئيس غرفة المنشآت السياحية بالدلتا: إشغالات الفنادق صفر خلال إجازة العيد

أكد علي كامل منصور رئيس المنشآت السياحية بقطاع الدلتا ومدن القناة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أنه خلال إجازة عيد الفطر المبارك بلغت إشغالات الفنادق 0%، حيث تم إلغاء كل الحجوزات، بينما لم تتخطى إشغالات الكافتيريات والمطاعم الـ30%.

«بأمر كورونا».. شواطئ رأس البر مغلقة للعام الثاني على التوالي

واعتبر منصور إعلان أحد النواب أن مصيف رأس البر مفتوحا لكل أبناء محافظة دمياط، على عكس قرارات المحافظ التي لم تسمح لأحد بدخول المصيف، سوى من يحمل سند ملكية وحدة سكنية برأس البر، وأن يكون محل إقامته في بطاقة الهوية الشخصية رأس البر تخبط في القرارات، مطالبا الجميع باحترام قرارات رئيس الوزراء، وتفعيل الإجراءات الاحترازية بكل أنحاء المحافظة، وعدم اقتصارها على مصيف رأس البر فقط، مشيرا إلى أن غلق المصيف وشوارع المدينة بوضعها الحالي، إعدام للمستثمرين فلم تشهد المدينة طوال إجازة العيد إقبالا من قبل المواطنين.

منصور: لا أحد يستطيع توقع الموسم السياحي برأس البر

وقال منصور في تصريح لـ «الوطن»: لا أحد يستطيع توقع الموسم السياحي بعد، وأن يتم حل أزمة مستأجرين الكافتيريات برأس البر، متمنيا دراسة القرارات قبل تنفيذها، وآثارها على المستثمرين والعمالة، متابعا للأسف تحول شارع النيل لسوق شعبية من الباعة في الوقت الذي يشهد شارع بورسعيد زحاما، والاثنين في مدينة واحدة.

وعن قيام بعض المواطنين، باستقلال حسك صغير في محاولة منهم للإفلات و دخول رأس البر، قال منصور: «هذا يعد هجرة غير شرعية للمواطنين، ومنظرنا بقى وحش جدا»، مطالبا الجميع باحترام الإجراءات الاحترازية وتنفيذها.

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وفي وقت سابق؛ التقى النائب ضياء بصل في وقت سابق بمستأجري كافيهات وشواطئ رأس البر، لبحث أزمة مزاد التأجير، وبحث أزمة طرح مواقع بلاجات رأس البر للإيجار، في حضور النائبة إيفلين متى بطرس عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط.

مواعيد غلق المحلات التجارية والمطاعم بعد قرار رئيس الوزراء

وأكد المستأجرين أنهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وجائحة كورونا، قاموا باستئجار الكافيهات لمدة 3 سنوات، وتعرضت الشواطئ للغلق بعد قرار رئيس الوزراء، وتحمل أصحاب الكافيهات أعباء مالية كبيرة في فترة الغلق، مطالبين بضرورة المد لهم سنة إيجارية إضافية.

وأكد النائب ضياء بصل عضو مجلس النواب، والنائبة إيفلين متى بطرس تضامنهم الكامل مع أصحاب الكافيهات، وأن الحق الأصيل للدكتورة منال عوض محافظ دمياط يمنحها سلطة المد سنة إيجارية مراعاة لظروف المستأجرين، وحفاظا على المصلحة العامة.

وأضاف ضياء أن غالبية الهيئة البرلمانية لمحافظة دمياط سواء أعضاء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، متضامنين مع مطالب المستأجرين.

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