أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة بمنافذ البيع: متوفرة في 27 مكتبة

أعلن المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، قائمة الكتب المتوفرة من إصدارات المركز القومي للترجمة بمنافذ البيع التي يتوفر بها إصدارات المركز والمتمثلة فى منفذ التوزيع الرئيسي بمقر المركز بدار الأوبرا المصرية، إضافة إلى منافذ الهيئة العامة للكتاب بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث يتبع الهيئة العامة للكتاب 27 مكتبة على مستوى أنحاء الجمهورية وهي كالتالي:

1- المعرض الدائم

العنوان: مبنى الهيئة - كورنيش النيل - رملة بولاق.

2- فرع شريف

العنوان: 36 شارع شريف - تقاطع ثروت وشريف.

3- فرع المركز الدولي

العنوان: 30 شارع 26 يوليو - بجوار دار القضاء العالي.

4- فرع 26 يوليو

19 شارع 26 يوليو - أمام الأمريكيين القديم.

5- مكتبة عرابي

العنوان: 5 ميدان عرابي - وسط المدينة.

6- مكتبة المبتديان

العنوان: 13 شارع محمد عز العرب - المبتديان

7- مكتبة الحسين

العنوان: شارع الباب الأخضر - الحسين.

8- مكتبة الجيزة

العنوان: 1 شارع مراد - ميدان الجيزة.

9- مكتبة رادوبيس

العنوان: محطة المساحة - شارع الهرم - مبنى سينما رادوبيس.

10- مكتبة الأكاديمية

العنوان: مبنى أكاديمية الفنون - محطة المساحة - شارع الهرم.

11- مكتبة جامعة القاهرة

العنوان: داخل الحرم الجامعي بجوار كلية الإعلام.

12- مكتبة 15 مايو

العنوان: مدينة 15 مايو - خلف مبنى الجهاز.

13- مكتبة الإسكندرية

العنوان: 49 شارع سعد زغلول - محطة الرمل.

14- مكتبة دمنهور

العنوان: شارع عبد السلام الشاذلي - دمنهور.

15- مكتبة المنصورة

العنوان: 5 شارع السكة الجديدة - المنصورة.

16- مكتبة طنطا

العنوان: ميدان الساعة - عمارة سينما أمير - طنطا.

17- مكتبة المحلة

العنوان: ميدان محطة السكة الحديد - عمارة الضرائب سابقا - المحلة الكبرى.

18- مكتبة منوف

العنوان: مبنى كلية الهندسة الإلكترونية - منوف.

19- مكتبة الإسماعيلية

العنوان: التمليك - المرحلة الخامسة - عمارة 6 مدخل أ.

20- كشك الكتب والشجرة

العنوان: ميدان عرابي أمام أمام الهلال الأحمر - الإسماعيلية.

21- مكتبة جامعة قناة السويس

العنوان: مبنى الملحق الإداري بكلية الزراعة - الجامعة الجديدة.

22- مكتبة بورفؤاد

العنوان: بجوار مدخل الجامعة ناصية شارعي 11، و14.

23- مكتبة المنيا

العنوان: 16 شارع ابن الخصيب - المنيا.

24- مكتبة المنيا الجامعة

العنوان: مبنى كلية الآداب - جامعة المنيا.

25- مكتبة أسيوط

العنوان: 60 شارع الجمهورية - أسيوط.

26- مكتبة أسوان

العنوان: السوق السياحي - أسوان.

27- توكيل الهيئة بالشرقية:

مكتبة طلعت سلامة للصحافة والإعلام - ميدان التحرير- الزقازيق.

للاطلاع على قائمة كتب المركز القومي للترجمة وأسعارها من هنا.