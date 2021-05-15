للتلاعب بحصص الخبز والدقيق.. مخالفات في 8 مخابز بالدقهلية

ضبطت حملة تموينية من إدارة تموين أجا، بمحافظة الدقهلية اليوم السبت، مخالفات في 8 مخابز بنطاق المركز، من بينهن مخبزان لتصرفهما في 10 شكائر دقيق بلدي مدعم، وضبطت مخالفات في 6 مخابز أخرى، للتلاعب بوزن الرغيف، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، علاوة علي التوقف عن الإنتاج بدون إذن رسمي.

خرجت تلك الحملة تنفيذاً لتوجيهات السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، للعمل على استقرار الحالة التموينية والحفاظ على الدعم وتوفير السلع، واتخاذ كل ما يلزم من تدابير وإجراءات قانونية ضد المخالفين، وبكل حسم، وتحت إشراف يحيى محمد السيد، مدير إدارة تموين أجا.

وتشكلت الحملة برئاسة وائل الطنطاوي، ومصطفى عوض، المفتشين بالإدارة، وأسفرت عن ضبط مخبز «م. أ. أ.»، بقرية «اخطاب»، وضبط مخبز «و. م. ح.»، بقرية «الغراقة»، وذلك لتصرفهما في إجمالي 10 شكائر دقيق بلدي مدعم.

ضبط مخبزين للتصرف في الدقيق المدعم

وتمكنت الحملة من ضبط مخبز «ط. م. أ.»، بقرية «ميت مسعود»، وضبط مخبز «ن. ع. ع.» بقرية «ميت فضالة»، وضبط مخبز «م. م. أ.» بقرية «شنيسة»، وذلك لقيامها بإنتاج خبز ناقص الوزن، كما تم ضبط مخبز «م. أ. ن.»، بقرية «الغراقة»، لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وضبط مخبز «س. ف. س.»، بقرية «كفر عوض»، وضبط مخبز «م. ف. م.»، بقرية «الدير»، لتوفقهما عن الإنتاج بدون إذن رسمي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

حملات مكثفة لصحة الدقهلية خلال العيد

ومن جهة أخرى، كثفت إدارات مراقبة الأغذية وصحة البيئة بمديرية الصحة بالدقهلية من جهودها، في أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث تم المرور على 125 منشأة غذائية، والمرور على مصانع ومحال عرض وبيع كعك العيد، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية، وتحرير 130 محضر جنح صحية، لوجود مخالفات في هذه المنشآت، كما تم التوصية بغلق 55 منشأة مخالفة، لوجود خطر داهم على الصحة العامة، ونقص اشتراطات وعدم وجود ترخيص، كما تم خلال هذه الحملات إعدام 754 كيلوجرام أغذية متنوعة، وكذلك 110 لترات عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتغير في الخواص الطبيعية، وتم إرسال 370 عينة منها إلى المعامل للفحص.