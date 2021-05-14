إعدام طن أغذية وعصائر فاسدة خلال حملات العيد بالدقهلية

كثفت إدارات مراقبة الأغذية وصحة البيئة بمديرية الصحة بالدقهلية في أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك من جهودها، حيث تم المرور على 125 منشأة غذائية، قبل وخلال عيد الفطر المبارك والمرور على مصانع ومحال عرض وبيع كعك العيد، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية، وتحرير 130 محضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذه المنشآت، كما تم التوصية بغلق 55 منشأة مخالفة، لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص اشتراطات وعدم وجود ترخيص، كما تم خلال هذه الحملات إعدام 754 كيلو أغذية متنوعة، وكذلك 110 لتر عصائر، وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية، وإرسال 370 عينة إلى المعامل للفحص.

خرجت تلك الحملة في إطار خطة مديرية الصحة بالدقهلية، بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بضرورة تكثيف الحملات على محال بيع الأغذية في هذا الوقت من العام، للحفاظ على حياة وصحة المواطنين، وعرض وبيع منتجات صالحة للاستهلاك الآدمي.

ضبط 130 مخالفات خلال العيد في الدقهلية

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع الأقسام الوقائية وجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتمكنت تلك الحملات من المرور على 125 منشأة غذائية، من ضبط 130 مخالفة وحررت بهم محاضر ضد تلك المنشآت، وجرى إعدام 754 كيلو جرام أغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية، وصدرت قرارات بغلق 55 منشأة مخالفة.

مكي: تكثيف الحملات خلال العيد

وأضاف مكي، في تصريح صحفي، أنه تم اخذ عينات للمياه من أماكن عامة ونوادي ومحطات مياه، وإرسال 370 عينة إلى المعامل للفحص، وشدد على التنسيق مع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتكثيف المرور على حمامات السباحة والشواطئ والفنادق، واستمرار حملات المرور طوال أيام العيد.