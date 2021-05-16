موعدها الثلاثاء المقبل.. تفاصيل 6 مزادات حكومية جديدة للسيارات

أيام قليلة تفصلنا عن مزادات يوم 18 مايو الجاري، التي أعلنت عنها هيئة الخدمات الحكومية، والتي تشمل سيارات تابعة لنيابات وجهات حكومية مختلفة من بينها مزاد النيابة العامة مضبوطات ادارة مرور بني سويف، ومركز شرطة أهناسيا وقسم شرطة بني سويف الجديدة.

وفي هذا الصدد، ترصد الوطن، تفاصيل مزادات 18 مايو الجاري وعددها 6 مزادات، وذلك في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها الجريدة لقراءها على مدار الساعة.

مزاد الهيئة العامة للاستعلامات

يضم مزاد الهيئة العامة للاستعلامات في شارع طلعت حرب، كل من سيارة جيب شيروكي 1984، وبيجو 504 موديل 1979، وفيات 131 موديل 1982، ومازدا بيك أب موديل 1979، وداتسون بيك أب موديل 1983، وايسوزو دوبل كابينة موديل 1995 .

مزاد النيابة العامة وإدارة مكافحة المخدرات

ويضم مزاد النيابة العامة في الجيزة والادارة العامة لمكافحة المخدرات في جراج البساتين كل من سيارة هيونداي فيرنا 2013، وشيفروليه بليزر 1988، واسبرانزا صالون 2008، وشيفروليه بيك أب 2008، ونصر شاهين صالون 2001، وتويوتا ياريس 2008، ودايو لانوس 2000، وشيفروليه بيك أب 1996 و2010.

مزاد النيابة العامة مضبوطات ادارة مرور بني سويف

ويحتوي مزاد النيابة العامة على كلً من موتوسيكل دايون 2007، وفيسبا 2011، وموتوسيكل دايون 2015 و2011 و2012 و2007، وموتوسيكل حلاوة 2008 و2007 و2005 و2011، وموتوسيكل بوكسر 2011 .

مزاد النيابة العامة مركز شرطة أهناسيا وقسم شرطة بني سويف الجديدة

ويضم مزاد النيابة العامة مركز شرطة أهناسيا وقسم شرطة بني سويف الجديدة، كرايسلر استيشن موديل 1996، وعدد من الموتوسيكلات، ومرسيدس صالون موديل 1981، وتاتا شاسيه طويل 1981، وجيب شيروكي 2003، وجيب ليبرتي 2003 .

مزاد النيابة العامة في مركز شرطة سمسطا

كما ويضم مزاد سيارات النيابة العامة في مركز شرطة سمسطا نقطة شرطة بدهل، شيفروليه بيك أب ، وشيفروليه أوبترا 2012، وهيونداي تراجيت 2001 ، وهيونداي فيرنا 2011.

مزاد محافظة بني سويف

وأخيرا يضم مزاد محافظة بني سويف ادارة مرور بني سويف والادارة الصحية في طامية بالفيوم كل من سيارة نيسان دوبل كابينة بيك أب موديل 2007، وايسوزو دوبل كابينة 1986، وفورد اسعاف موديل 1998.

مواعيد عمل المزادات

ووفقا لما هو معلن فإن مواعيد عمل المزادات الـ 6 العلن عنها، ستقام في تمام الساعة 12 ظهراً في النادي المصري القاهري في مصر القديمة بجوار عين الصيرة، على أن تطرح كراسة الشروط بسعر يبلغ 400 جنيه شاملة الدمغات وضريبة القيمة المضافة، ويجب أن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، على أن تُطلب من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي .

كما ويتم دفع 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ثم بعدها دفع 30% من السعر الإجمالي فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع بدون عمولة، والمعاينة أساس البيع، مشددة الهيئة شددت الهيئة على اتخاذ الإجراءات الوقائية لكل المتزايدين أثناء المزاد، طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية تقدم بين الحين والآخر مزادات لبيع أنواع مختلفة من السيارات بأنواع مختلفة وبضائع حكومية مختلفة.