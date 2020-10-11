20 أكتوبر.. جلسة مزاد علني لـ51 سيارة واردة من الخارج بجمارك السيارات

تقام جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 51 سيارة واردة من الخارج ومخزّنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، في تمام الثانية عشرة ظهرًا الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر.

وتُعقد الجلسة بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، والسيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وطرازات وموديلات متنوعة منها (مرسيدس، فورد، كرايسلر، بورش، همر، مازدا، نيسان، BMW، رونج روفر، أودى، شيفروليه، هونداى).

ويتم بيع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والكائنة بـ7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي، والمتفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الاسلامي بالدقي.

ويمكن معاينة السيارات بساحة جمارك سيارات جمارك القاهرة بمطار القاهرة الدولية بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة، اعتبارًا من اليوم الأحد 11 أكتوبر الجاري من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية، ويتم تقديم البطاقة الضريبية كشرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار)، حيث يتم البيع وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقًا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد كشرط لدخول المزاد.

وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط، وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد، ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو أي من السيارات على المشترك في المزاد يتم إسترداد التامين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة الرسو على المشترك.