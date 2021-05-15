تواصل مصر اتصالاتها وتحركاتها للحد من توتر الأحداث في غزة ووقف إطلاق النار، حيث أجرى وزير الخارجية اتصالين هاتفيين بنظيره السعودي وكذلك رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري قبيل جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم، في وقت تجاوز عدد شهداء العداون على غزة أكثر من 140 شهيدًا بينهم عشرات الأطفال والنساء، على نحو ترصده «الوطن» ضمن آخر تطورات الحرب الفلسطينية الإسرائيلية اليوم لحظة بلحظة.

آخر تطورات الحرب الفلسطينية الإسرائيلية اليوم لحظة بلحظة: مصر تواصل تحركاتها لوقف لحقن دماء الفلسطينيين

وتباحث وزير الخارجية سامح شكري، خلال اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان حول التطورات المتسارعة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية وما يشهده قطاع غزة من تصعيد، وذلك في إطار التنسيق بين الوزيريّن حول جهود التعامل مع الوضع للحيلولة دون انزلاق الأمور نحو المزيد من التصعيد والتوتر.

وأشار السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أنَّ الاتصال قد شهد تبادلاً للرؤى بين الوزيرين حول كيفية العمل على سرعة معالجة الأمر لاستعادة الهدوء، حيث استعرض الوزير شكري آخر الجهود التي تجريها مصر مع كل الأطراف المعنية من أجل التوصُل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف إراقة الدماء. وناقش وزير الخارجية سامح شكري عددًا من القضايا والملفات الإقليمية مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وفي مدقمتها تطورات الوضع في فلسطين والجهود التي تبذلها مصر لإنهاء المواجهات العسكرية الإسرائيلية الفلسطينية.

آخر تطورات الحرب الفلسطينية الإسرائيلية اليوم لحظة بلحظة: السلطة تتوجه لـ«الجنائية الدولية»

وبينما ذكرت التقارير الفلسطينية أنه سقط أكثر من 140 شهيدًا بينهم 39 طفلًا على الأقل وأكثر من 22 امرأة فضلًا عن أكثر من ألف جريح، قال السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، أنَّ السلطة الوطنية الفلسطينية تجهز حاليًا ملفًا بشأن المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك للذهاب بها إلى محكمة العدل الدولية.

آخر تطورات الحرب الفلسطينية الإسرائيلية اليوم لحظة بلحظة: جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي

وتأتي تصريحات السفير الفلسطيني بينما تعقد غدًا الأحد جلسة في مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في فلسطين، وهي الجلسة التي كانت أجلتها الولايات المتحدة يوم الجمعة إلى اليوم. وقال الدكتور جهاد الحرازين القيادي بحركة فتح، لـ«الوطن»، إنَّ التحركات التي تجرى على الصعيد العربي والدولي في الوقت الحالي تشير إلى أنَّ الساعات المقبلة ستشهد انفراجة نحو وقف إطلاق النار خصوصًا من قبل الدور المصري.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، برج الجلاء الذي يضم مقرار عدد من وسائل الإعلام العربية والدولية.