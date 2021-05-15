تطعيم المواطنين بلقاح كورونا خلال أيام العيد بالبحر الأحمر  (صور)

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن استمرار العمل بمراكز تلقي لقاح فيروس كورونا خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً، بناءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن أماكن تلقي اللقاح بمركز تطعيم المواطنين بوحدة الأحياء شمال مدينة الغردقة، والآخر مركز تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بأحد المنشآت السياحية بالقرب من ميدان العروسة، جنوب مدينة الغردقة، ويجري التطعيم بشكل متواصل ومستمر على مدار الساعة.

وكلف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، فريقاً من إدارة الرعاية الأساسية برئاسة دكتور أحمد جلال، مدير إدارة الرعاية الأساسية، بالمرور على الوحدات الصحية بإدارتي الغردقة وسفاجا، لمتابعة سير العمل خلال فترة العيد، وللتأكد من تواجد الطاقم الطبي، وتوافر الأدوية والمستلزمات والأمصال، كما تم المرور على وحدة الميناء والمركز الحضري بالغردقة، ووحدة سفاجا الصحية، ووحدة أم الحويطات.

كما أجرى فريق مكون من الدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور شادي باسم، مدير إدارة الرعاية العاجلة والطوارئ، بالمرور على مستشفى القصير المركزى، وحدة الحمراوين الصحية، خلال أيام عيد الفطر، للتأكد من حسن سير العمل وانتظامه وتواجد الطاقم الطبي، ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات، وتوفير المخزون من الاكسجين، وتم تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات والأشعة والمعمل وقسم العزل، وذلك للتأكد من حسن سير العمل خلال أيام العيد.