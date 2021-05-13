وكيل صحة البحر الأحمر يزور أسرة «ممرضة» توفيت بكورونا «صور»

زار الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم، أسرة الشهيدة منى أحمد محمد سليمان، شهيدة الواجب الممرضة التي كانت تعمل بمستشفى الغردقة العام ووافتها المنية متأثرة بفيروس كورونا أثناء تأدية عملها.

ورافق وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، دكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات ودكتورة هديل يحيي مدير إدارة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة ومسئول لجنة المستلزمات.

وأهدى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، درع مديرية الصحة لأسرة الشهيدة للشد من أزرهم في عيد الفطر المبارك، في لفتة إنسانية منه تقديرًا لمجهودات الجيش الأبيض من الأطقم الطبية الذين يبذلون مجهودات كبيرة لخدمة مرضى كورونا ومواجهة انتشار الوباء في الصفوف الأولى بمستشفيات محافظة البحر الأحمر.

ووجه تامر مرعي رسالة شكر وتقدير وعرفان للأطقم الطبية نتيجة تقديم الخدمة الطبية المتميزة للمرضى، كما أشاد بدور التمريض خاصة خلال جائحة كورونا وأنهم الركيزة الأساسية فى المنشآت الصحية والمستشفيات.

كانت مدينة الغردقة شيعت جنازة الشهيدة الممرضة «منى أحمد، 34 عاما» في مشهد مأساوي، بعدما فارقت الحياة تاركة ابنها الوحيد «سعيد» ذي العشر سنوات بعد انفصالها عن زوجها، حيث كانت متفرغة لابنها الوحيد مع عملها في مداواة المرضى من مصابي كورونا.

ومن جانبه نعى الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الصحة في الممرضة شهيدة الجيش الأبيض والتي وافتها المنية أثناء تأدية عملها لافتاً إلى جهدها الوفير وشجاعتها برفقة زملائها في قسم العزل بمستشفي الغردقة العام، في مواجهة فيروس كورونا.

وأكد مرعي في تصريح خاص لـ «الوطن» أن الصحة لا تدخر جهداً في مساندة العاملين بها وأنه سوف يتم تكريم الممرضة شهيدة الواجب.