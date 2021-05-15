الاحتلال يعلن مقتل 10 إسرائيليين وإصابة 636 بصواريخ غزة

قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن 46 شخصا أصيبوا منذ الثانية عشرة منتصف ليل أمس، وحتى عصر اليوم السبت، جراء سقوط صواريخ المقاومة في مدن إسرائيلية.

وبحسب بيان لهيئة الإسعاف على حسابها الرسمي بـ«تويتر» فإن عدد المصابين ارتفع إلى 636 فيما ارتفعت الوفيات إلى 10 أشخاص حتى الآن بعد مصرع خمسيني.

وأشار البيان إلى أن الشخص الذي لقى مصرعه اليوم، وسقط صاروخ على منزل في مدينة رمات غان «وسط»، فيما لم تعلن الهيئة عن طبيعة الإصابات.

وأشارت الهيئة إلى أن المقاومة الفلسطينية قصفت مدنا في وسط إسرائيل بما في ذلك تل أبيب للمرة الأولى منذ الخميس الماضي.

وكانت قد أصدرت وزارة الإعلام الفلسطينية إحصائية عصر اليوم السبت، قالت إنه تم شن 1050 غارة على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 139 شخصا وإصابة 1000 جريح فيما تم قصف 719 مبنى ما بين هدم جزئي وكلي.

وتسببت العمليات في تضرر 4 آلاف و271 منزلا وقصف 76 برجا ومبان سكنية وهدمها بشكل كامل إضافة إلى قصف 63 مبنى حكوميا وتضرر 34 مدرسة وعيادات رعاية صحية إضافة إلى تضرر 23 مقراً إعلامياً ومؤسسات اقتصادية واجتماعية.

وقال البيان إنه تم قصف مزارع حيوانية وأراض زراعية بقيمة وصلت إلى 10 ملايين دولار وقصف شوارع وبنية تحتية بلغت قيمتها نحو 20 مليون دولار إضافة إلى قصف 4 بنوك محلية.

وأشار البيان إلى تضرر 120 سيارة ووسيلة نقل خاصة بقيمة 5 ملايين دولار، إضافة إلى تضرر قطاع الاتصالات والطاقة بقيمة 12 مليونا و100 ألف دولار وتدمير مسجدين بشكل كامل وتضرر العشرات من المساجد والكنائي بقيمة وصلت إلى مليون دولار.