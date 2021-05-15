موعد عيد الأضحى 2021 في مصر.. البحوث الفلكية توضح

كشف الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد عيد الأضحى 2021 في مصر، سيكون يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو المقبل 2021 وذلك وفقا للحسابات الفلكية، وهو يوم 10 ذو الحجة 1442هجريا، وذلك بمختلف الدول العربية والإسلامية، مشيرا إلى أن موعد عيد الأضحي المبارك هو موعد موحد لمختلف الدول الإسلامية لارتباطه بشهر ذو الحجة وموسم الحج الإسلامي.

موعد عيد الأضحى 2021 في مصر..20 يوليو المقبل

وأوضح الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد عيد الأضحى 2021 في مصر، يتحدد وفقا لتحديد موعد أول أيام ذو الحجة للعام الهجري الجاري، لافتا إلي أن أول أيام شهر ذو الحجة 1442 هجريا ستكون يوم الأحد الموافق 11 يوليو المقبل فلكيا، على أن تكون وقفة عيد الأضحى «وقفة عرفات 2021» يوم الاثنين الموافق 19 يوليو المقبل فلكيا، مشيرا إلي أن موعد رؤية هلال ذو الحجة ستكون يوم 29 ذو القعدة 1442هجريا.

وأضاف الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تحديد موعد رؤية هلال ذو الحجة وتحديد موعد غرة ذو الحجة تابعة للملكة العربية السعودية وذلك لارتباط مناسك الحج بها، مشيرا إلي أن تحديد موعد الشهور القمرية العربية أحد المهام العلمية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج مصر.

وفي السياق ذاته، حذرت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي، المواطنين الفترة الحالية والمقبلة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، فضلا عن الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والمخالفة لتعليمات الحكومة المصرية لمواجهة المرض، خاصة الكافيهات والمطاعم التي تقوم بتقديم الشيشة ولا تحقق التباعد الاجتماعي.