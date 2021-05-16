قُصفت سيارته في غزة ونُقل لثلاجة الموتي.. فلسطيني يعود للحياة (فيديو)

في واقعة غريبة، اكتشف أحد العاملين في أحد مستشفيات غزة، عدم وفاة مواطن قُصفت سيارته مساء اليوم السبت بصاروخ في شمال المدينة.

وانتشر فيديو على بعض الحسابات والصفحات أثناء استخراج مواطن من ثلاجة حفظ الموتي في أحد المستشفيات بغزة والتوجه به إلى الأطباء وسط نداءات «حي، لسة حي ياشباب، الله اكبر».

وكانت وسائل إعلام محلية في فلسطين، نقلت خبر استشهاد المواطن سعيد أبو غليون، 30 عاما، مساء اليوم السبت، في غارة استهدفت سيارة مدنية شمال مدينة غزة.

وقالت المصادر إن طائرات الاحتلال استهدفت سيارة مدنية كانت تسير بالقرب من محطة تمراز للبترول في شارع الجلاء شمال المدينة ما أدى لاستشهاد مواطن وتم نقله أشلاء إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة.

وكانت وزارة الإعلام الفلسطينية قد أصدرت إحصائية عصر اليوم السبت، قالت خلالها إنه تم شن 1050 غارة على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 139 شخصا وإصابة 1000 جريح، فيما تم قصف 719 مبنى مابين هدم جزئي وكلي.

وتسببت العمليات في تضرر 4 آلاف و271 منزل وقصف 76 برجا ومبان سكنية وهدمها بشكل كامل إضافة إلي قصف 63 مبنى حكومي وتضرر 34 مدرسة وعيادات رعاية صحية، إضافة إلى تضرر 23 مقرا إعلاميا ومؤسسات اقتصادية واجتماعية.

وقال البيان، إنه تم قصف مزارع حيوانية وأراضٍ زراعية بقيمة وصلت إلى 10 ملايين دولار، وقصف شوارع وبنية تحتية بلغت قيمتها حوالي 20 مليون دولار إضافة إلى قصف 4 بنوك محلية.