اللحظات الأولى لقصف جيش الاحتلال «برج مشتهى» في غزة «فيديو»

عرضت قناة «العربية»، اللحظات الأولى لقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي برج «مشتهي» السكني في قطاع غزة، بعدما كان قد وجه تحذيرا إلى سكانه في وقت سابق، وسط استمرار الغارات على القطاع، التي استهدفت قبل ساعات برج «الجلاء».

وكان قد جرى الاتصال بمن يسكنون برج «مشتهى» غربي غزة، من قبل الجانب الإسرائيلي، من أجل إخلائه قبل الاستهداف، ويأتي استهداف برج «مشتهى»، ضمن سلسلة غارات ضد أبراج في غزة، وسط إدانات دولية، نظرا إلى الطابع السكني لهذه المنشآت، لأنها لا تدخل ضمن الأهداف العسكرية.

وأقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على استهداف برج «مشتهى»، بعدما دمرت 4 صواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية «برج الجلاء» في حي الرمال بمدينة غزة بعدما أمهلت سكانه والشركات العاملة فيه 10 دقائق لإخلائه.

وكانت إسرائيل قد دمرت «برج الشروق»، الذي يتألف من 14 طابقا، ويوجد في شارع عمر المختار أيضا، وكان يضم عددا من مكاتب الشركات وبعض المؤسسات الصحفية العاملة في غزة، كما دمرت «برج هنادي» و«برج الجوهرة»، الذي كانت يتألف من 9 طوابق، وهو برج سكني يقع في شارع الجلاء وسط غزة وكان يضم عددا من المكاتب.