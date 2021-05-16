حكاية 3 موظفين اختلسوا 28 مليون جنيه من أموال شركتهم

«إيهاب وحاتم ووائل»، ثلاثة موظفين اختلسوا 28 مليون جنيه من أموال شركة تابعة للقابضة للصناعات الغذائية، يعملون فيها منذ سنوات، لكنهم سقطوا في يد الشرطة ثم مثلوا أمام جهات التحقيق، حيث قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، تأجيل محاكمة الـ 3 موظفين لإختلاسهم مبلغ 28 مليون جنيه من وظيفتهم، لجلسة 21 يونيو.

صدر القرار برئاسة المستشار صلاح محمد عبدالرحمن وعضوية المستشارين محمود منصور عارف وعمرو عبداللطيف شكري وأمانة سر محمد عطية وعصام ترك.

وجاء في أمر الإحالة قيام المتهمين «إيهاب. ح. إ، 41 عاما، رئيس وحدة بيع بالشركة المصرية لتجارة الجملة»، «حاتم. أ. ع، 33 عاما، مشرف بالشركة»، «وائل. ج. ع، 32 عاما، مدخل بيانات بالشركة»، في الفترة ما بين يوليو 2015 وحتى سبتمبر 2018، بدائرة قسم باب الشعرية، وبصفتهم موظفين عمومين ومن الأمناء على الودائع، باختلاس مبلغ مالي قدره 28 مليون جنيه مملوكا للشركة، حيث استولوا على بضائع بتلك القيمة والمُسلمة إليهم لبيعها في الشركة، فاستأثروا بها لأنفسهم وقاموا ببيعها لصالحهم.

تزوير

وأضاف أمر الإحالة، أن جريمة الاختلاس ارتبطت أيضا بالتزوير في المحررات الإلكترونية الخاصة بالشركة، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة صحيحة، بأن أدخلوا أصنافا وهمية وأسعارا غير صحيحة على النظام الإلكتروني.

التحريات

وبعمل التحريات، ثبت أن المتهمين الثلاثة قاموا بالاستيلاء على بعض السلع عهدة الفرع الذي يعملون به، والتي تقدر قيمتها بحوالي 28 مليون جنيه، دون بيعها للمستهلك وبيعها لحسابهم والاستيلاء على قيمتها دون وجه حق، وبالتنسيق مع المسئولين بالشركة، تم تشكيل لجنة فنية متخصصة بقرار من الشركة لفحص تلك المخالفات والتي أكدت صحة المعلومات.

إحالة المتهمين للجنايات

كما أسفرت التحريات أيضا عن صحة ما ورد بتقرير اللجنة، ووجود عجز في عهده المتهمين الثلاثة وهذا العجز مقترن بالتزوير والتلاعب في البيانات الإلكترونية لإحداث فائض وهمي ببعض السلع الوهمية، وذلك لتغطية العجز بعهدتهم الحقيقية.

إحالة المتهمين للجنايات

تم تحويل المتهمين للنيابة العامة بعد أن أقروا بصحة الواقعة، وبدورها أحالتهم إلى محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، والتي قررت تأجيل القضية لجلسة 21 يونيو.