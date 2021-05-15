مها أحمد: «جالي اكتئاب بسبب استبعادي من الأعمال الفنية»

خرجت الفنانة مها أحمد، في بث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، منتقدة استبعادها من الأعمال الفنية، طوال الفترة الماضية، رغم موهبتها الكبيرة وعدد الأدوار التي قدمتها في بداية مشوارها الفني، مشيرة إلى أنها ظلت جالسة في المنزل طيلة سنوات طويلة، بعد نقصان وزنها، وعدم طلبها من قبل المخرجين والمنتجين، مشيرة إلى أنها تعاني من الاكتئاب بسبب ذلك.

وقالت مها: «جت عليا فترة لما كنت بكبوظة كنت بشتغل كويس جدًا ومكنتش محتاجة لحد والناس كلها كانت بتقربلي عايزة تشتغل معايا.. كنت البونبوناية بتاعتهم وبيحبوني».

مها أحمد: عوضي على الله

وكتبت مها أحمد في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «عوضي على الله دي الجملة اللي دايما بقولها لما اتصدم في أشخاص، الحكاية ياسادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل وركبت عليهم، إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها انا، النجم الأولانى بينى وبينه عيش وملح وزماله، رشحت فمسلسل بطولته وكان بيقنعنى بالدور ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض إنه عارف قيمتي الفنية، وعارف إني إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبي وباعني رغم إن الكل عارف إني زي أخته، أما التاني كان فبداياته يتمنى يسلم عليا ويقولي يا أستاذة، نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض ماهي الحوجة مرة، رد وقالي الدور بينادي صاحبه، طبعا محكلكوش قد إيه ندمت نفسي وعشت أسود أيام حياتي عياط واكتئاب، وقلت عوضي عليك يارب، تمر الأيام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض فمسلسل واحد على عينهم طبعا، ويمثلوا وحش قوي تمثيل الكفار، وطلعوا كمان مبيقروش اللي بيمثلوه وربنا يفضل عليهم بنوته سنة أولى تمثيل وخبرة، ويتحول المسلسل ودعاية الدراما كاملة لصالحها وهما (مخدماتيه للأستاذة) نصيحة بلاش تتشطروا على اللى كان بينكم وبينهم عيش وملح بلاش تتشطروا على أساتذتكوا، عوضنا على الله».

مها أحمد ترد على الهجوم عليها

وبعد الهجوم الذي تعرضت له، بسبب البوست السابق، بثت «مها أحمد» فيديو لايف على «إنستجرام» قالت فيه إنها لا تقول أسماء ممثلين وإنها ضد الهجوم عليها، خاصة أنها ترى أن ما حدث هو رد اعتبار لها، وقالت مها: «اللي حصل فيه رد اعتبار ليا فلازم أعبر عنه أنا منمتش على حد أنا كتبت بصراحة شديدة ومش بشمت في حد ويوم ما أشمت أروح أشمت في نفسي إني أحسن من ناس كتير على الساحة ومش شغالة وربنا مراضيني إن معظم أعمالي بتطلع ع الشاشة والناس حفظاها، ليه الناس زعلانة مش من حق حد يزعل أنا راضية عن اللي أنا عملته لأني مازلت بتعالج من رد فعل الزملاء وأنا مش بكتب مذكراتي أنا ربنا بيوريني في حد أنا دخلت قولت للناس حصل كذا كذا، ربنا كبير واللي ميعجبهوش كلامي ميدخلش».