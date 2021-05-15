خطوبة تحولت لمأتم وحادث في زفة.. ماذا حدث في إجازة عيد الفطر؟

تحول حفل خطوبة في القليوبية إلى مأتم راح ضحيته العروسة وخالها، وأصيب 4 آخرون بأعيرة نارية، أطلقها والد العروس، لأنه لم يتم إعلامه بخطوبة ابنته، لطلاقه من والدتها، وقبل أن يصل إلى بيته أطلق على نفسه النار من نفس السلاح فتوفى في الحال.

وفي الشرقية؛ لقى عروسان مصرعهما في قرية شبرا العنب، التابعة لمركز منيا القمح، عندما طالبت العروسة من عريسها توصيلها إلى أحد مراكز التجميل النسائية «الكوافير»، وفي أثناء استقلالهما سيارة على طريق «منيا القمح – الزقازيق»، اصطدمت سيارة بسيارتهما من الخلف، ما أدى إلى انقلابها ووفاتها، وانقسام السيارة إلى نصفين.

دماء في حفل الخطوبة.. مصرع وإصابة 6

وتحول حفل الخطوبة في قرية سرياقوس مركز الخانكة، إلى مأتم عندما دخل والد العروسة على بيت طليقته، شاهرا سلاح ناري في حفل خطوبة ابنته، وأطلق النار على الموجودين داخل الشقة من سلاح ناري «طبنجة 9 مم»، فقتل ابنته «ص. م. ق»، 18 عاما، إثر تلقيها 4 طلقات بالصدر والبطن، وشقيق طليقته «أ. ل. ع»، 45 عاما، إثر تلقيه طلقة بالرأس، وابنة المتهم وأصاب الزوج في تلك المجزرة 4 آخرين بطلقات نارية وهرب بسلاحه، حتى إذا ما وصل إلى الشارع الذي يقيم فيه، أطلق النار على نفسه من نفس السلاح الذي ارتكب به المجزرة وانتحر.

وأكد الشهود والمصابين أن والد العروسة، علم بعقد حفل خطوبة ابنته بمسكن خالها دون الحصول على موافقة الأب، فقام على إثر ذلك بالحضور للمسكن، وإطلاق أعيرة نارية تجاههم وإصابتهم بأعيرة نارية متفرقة، ما أدى لوفاة ابنته وخالها.

خلال الملاحقة الأمنية لمرتكب المجزرة، بالأماكن المحتمل تردده عليها والاختباء بها، عثر على جثته منتحرا بطلق ناري بمنتصف الصدر من الجهة اليسري داخل أرض زراعية بذات الناحية، وبحوزته متعلقاته الشخصية، وعثر بجواره على السلاح الناري المستخدم في الجريمة.

وكثفت مباحث القليوبية من جهودها لكشف غموض الحادث، وتبين اقتحام بائع خضروات، انتحر لاحقا، محل إقامة طليقته «ف.ل.ع»، 35 عاما، في منزل شقيقها، خلال الاحتفال بخطبة ابنته، وأطلق الأعيرة النارية من سلاح نارى «طبنجة 9 مم»، ما أسفر عن مصرع شقيق طليقته «أ.ل.ع»، 45 سنة، إثر تلقيه طلقة بالرأس، ونجلة المتهم «ص.م.ق»، 18 عاما، إثر تلقيها 4 طلقات بالصدر والبطن، وأصيب «إ.س.م»، 25 عاما، بطلق نارى بالصدر، و«أ.ص.ل»، 29 عاما، نجل شقيق طليقة المتهم، بطلق ناري بالقدمين، و«ق.م.ق»، 26 عاما، نجل المتهم، مصاب بطلق ناري بالكتف، و«ف.ل.ع»، 35 عاما، طليقة المتهم، مصابة بكدمات وخدوش.

مصرع عروسين في الشرقية

وفي محافظة الشرقية؛ وقع حادث مأساوي بفقد عروسين كانا يستعدان لحفل زفافهما، وجهزت أسرتيهما الأنوار وانطلقت الزغاريد في كل مكان، وفي لحظة سكتت الزغاريد وانطلق الصراخ والعويل على وفاتهما في حادث تصادم، ولم يصدقوا ما حدث وهرع الجميع إلى مستشفى بالزقازيق، حيث نقلت الجثامين.

وتبين لجهات التحقيق أن حادث تصادم بين سيارتين على طريق «منيا القمح – الزقازيق»، أسفر عن انقلاب سيارة ملاكي ونتج عن الحادث، وفاة شاب وعروسته، وتبين أن الشاب المتوفى يدعى «إسلام م. ج.» وعروسته «سماح ج. أ»، مقيمان بقرية شبرا العنب، التابعة لمركز منيا القمح، وكان الشاب اصطحب عروسته لتوصيلها إلى كوافير بمدينة الزقازيق، في إطار الاستعداد لحضور حفل الزفاف مساء أمس، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.