فستان على الأرض وسيارة نصين.. تفاصيل مصرع عروسين بالشرقية

جثث تغطيها الدماء، وسيارة مقسومة إلى نصفين، فستان زفاف تعلق بين حطام السيارة والأرض، مشاهد مأساوية لحادث مروع أسفر عن مصرع عروسين بقرية شبرا العنب، التابعة لمركز منيا القمح، في محافظة الشرقية، ليتحول موعد زفافهما إلى ليلة حزن أبكت الآلاف من الأهالي.

مع دقات الساعة الثانية عشرة ظهر أمس الجمعة، تلقى «إسلام»، 25 سنة، مكالمة هاتفية من خطيبته تخبره بضرورة التوجه إلى أحد صالونات التجميل النسائية كوافير، بمدينة الزقازيق، وتريد منه القيام بتوصيلها، وأثناء استقلالهما سيارة على طريق منيا القمح - الزقازيق، اصطدمت سيارة بسيارتهما من الخلف، مما أدى إلى انقلاب السيارة بشكل مروع، وانقسامها إلى نصفين، ليلقى العروسان مصرعهما في الحال، ويتبقى من الحادث حطام السيارة، التي تعلق بها جزء من فستان العروس، بينما سقط جزء آخر على الأرض.

كانت أسرتي العروسين تستعدان لحفل الزفاف على قدم وساق، وتم تعليلق الأنوار والزينة، التي غطت أرجاء منزل العريس، فيما أطلق السيدات الزغاريد، ليتبدل الحال في لحظات معدودة، بمجرد وصول خبر الحادث إليهم، فيهرع الجميع إلى المستشفى بالزقازيق، حيث نقلت الجثامين وتم التحفظ عليها بالمشرحة لترتفع الأصوات بالنحيب والبكاء، ويجد أفراد الأسرتين أنفسهم وهم يتلقون التعازي بدلاً من التهاني.

واحتشد الأهالي أمام المشرحة انتظاراً لانتهاء التحقيقات وصدور تصاريح الدفن وإنهاء الإجراءات، ثم اصطحبوا جثماني العروسين وعادوا بهما إلى القرية، ليستقبلهم الأهالي، الذين افترشوا الشارع أمام مسجد القرية الكبير، وقاموا بأداء صلاة الجنازة عليهما، وشاركت جموع غفيرة في تشييع العروسين، فيما خيمت حالة من الحزن على أرجاء القرية.

وقال «محمود أ.»، أحد أهالي القرية، إن العريس كان يبلغ من العمر نحو 25 سنة، وكان لديه ورشة نجارة، وتقدم لخطبة الفتاة، التي كانت تبلغ نحو 20 سنة، منذ ما يقرب من عام، وبعد الانتهاء من تجهيز الشقة وفرشها، حددوا موعد الزفاف، وكان مفترضاً أن يكون أمس الجمعة، إلا أن الحادث حول الفرح إلى مأتم.

وأضاف أن جميع أهالي القرية أصيبوا بصدمة كبيرة، فالحادث كان بمثابة الفاجعة، لافتا إلى أن العروسين كانا محبوبين من جميع الأهالي، حيث كانا يتصفان بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة الزقازيق، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق منيا القمح - الزقازيق، مما أسفر عن انقلاب سيارة ملاكي ونتج عن الحادث، وفاة شاب وعروسته.

وتبين أن الشاب المتوفى يدعى «إسلام م. ج.» وعروسته «سماح ج. أ.»، مقيمان بقرية شبرا العنب، التابعة لمركز منيا القمح، وكان الشاب قد اصطحب عروسته لتوصيلها إلى كوافير بمدينة الزقازيق، في إطار الاستعداد لحضور حفل الزفاف مساء أمس، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.