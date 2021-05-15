بعد مشاركته في «زهقان يا كورونا».. محمد نور: بحب موهبة أدهم

دعم الفنان محمد نور، الطفل أدهم في أولى أغنياته المصورة بعنوان «زهقان يا كورونا»، التي طرحت عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث ظهر مع أدهم في الأغنية.

الأغنية من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان محمد نور، وتوزيع زوم، وإيقاعات إسلام ساسو، ومن إخراج المخرج التونسي طيب قاسم، وتم تصوير الأغنية بالكامل في دولة البحرين.

وأوضح نور في تصريحات لـ«الوطن» بأن سبب مشاركته في الأغنية يعود لحبه لموهبة أدهم الذي يعرفه منذ ولادته، نظرا لصداقته مع والده المخرج هيثم إبراهيم، وأشار نور إلى أنه سيشاركه في بطولة عمل سينمائي سيكون ما بين مصر والبحرين.

وكشف المخرج هيثم إبراهيم، والد الطفل أدهم، كواليس الأغنية: «فكرة الأغنية جاءت حين ما فشل نجلي أدهم في ممارسة حريته والخروج من المنزل ونحن في البحرين بسبب حالة الإغلاق التي تشهدها البلاد، فولدت فكرة تقديم أغنية عن معاناة الأطفال في ظل انتشار فيروس كورونا، خاصة وأن أغلب الأغنيات التي كانت قد طرحت من قبل كان هدفها التوعية فقط».

وتابع في بيان له: «عرضت الفكرة على صديقي محمد نور ليشارك فيها وأعجب بالفكرة ووافق على الفور، وقدمت الفكرة للشاعر عبد الرحمن محمد وكتب كلماتها ثم لحنها محمد نور ووزعها زوم، وفضلنا وضع إيقاعات سريعة عليها وتمت مع الموزع إسلام ساسو، والأغنية تم عمل الماستر لها في ثلاثة دول مصر والأردن والبحرين، واستعنا بفريق كامل من البحرين في تصوير الكليب الذى تم مع المخرج التونسي طيب قاسم».

جدير بالذكر أن الفنان محمد نور يحضر حاليا مجموعة من الأغنيات ليطرحها خلال الفترة المقبلة بعد فترة غياب طويلة عن جمهوره.