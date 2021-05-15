فصائل غزة تهدد الاحتلال: ستقفون على «قدم واحدة» بعد منتصف الليل

هددت كتائب القسام، التابعة لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملية رشق جديدة بالصواريخ، منتصف الليل، اليوم السبت، لتقف مدينة تل أبيب «علي رجل واحدة» بحسب وصف الناطق العسكري باسم كتائب القسام.

وقال الناطق العسكري، إن قائد هيئة الأركان أبو خالد محمد الضيف، أمر برفع حظر التجول عن تل أبيب ومحيطها لمدة ساعتين من الساعة العاشرة وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً مضيفا «بعد ذلك يعودوا للوقوف على رجلٍ واحدة» في تهديد بإرسال الصواريخ إلى مدن تل أبيب من جديد ردا على قصف قطاع غزة.

وعلق مغردون علي مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر وفيسبوك» بصور لنتينياهو أثناء وقوفه على قدم واحدة وتحتها هاشتاج «على رجل واحدة» في سخرية منه.

ومنذ قليل استهدفت طائرات الاستطلاع، منزلا داخل مخيم الشاطئ بالغرب من سوق المعسكر قرب منزل اسماعيل هنية، فيما استهدف صاروخ البنك الوطني الإسلامي فرع كاظم الرمال.

وأعلنت سرايا القدس دخول عدة صواريخ جديدة ومتطورة للخدمة العسكرية (صاروخ القاسم المطور)، ضمن الحملة الصاروخية التي نفذت ب 150 صاروخ اليوم.

وبحسب الإدارة العامة للدفاع المدني فإن طواقم الدفاع المدني والفرق المساندة تمكنت قبل قليل من السيطرة بشكل كامل على الحريق الكبير الذي اندلع بفعل الاستهداف الإسرائيلي لمخازن ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وتستكمل قوات الحماية المدنية أعمال السيطرة على النيران المشتعلة حتى الآن في برج مشتهى في غزة بعد تعرضه للقصف عصر اليوم الأحد.