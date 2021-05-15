مديريات «الصحة» بالمحافظات تكثف جهودها لتطعيم المواطنين باللقاح

واصلت المحافظات ومديريات الصحة تحركاتها لمواجهة فيروس كورونا، وتم تجهيز المستشفيات المخصصة للعزل لاستقبال أى حالات يشتبه فى إصابتها، فى الوقت الذى تم فيه تكثيف التحركات لتطعيم المواطنين بالأمصال واللقاحات المضادة للفيروس المستجد.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين القطاعات الطبية المختلفة من مستشفيات جامعة الزقازيق ومستشفيات قطاع الصحة وهيئة التأمين الصحى ومستشفى الأحرار التعليمى ومرفق الإسعاف، لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لمصابى كورونا، وتطبيق البروتوكولات العلاجية المتبعة. وطالب محافظ الشرقية بزيادة عدد الأسرّة بالمستشفيات المخصصة لاستقبال حالات الإصابة، تحسباً لزيادتها، مع التشديد على توفير وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحى، وكذلك المتابعة المستمرة لموقف الأكسجين الطبى والمخزون الاستراتيجى منه بشكل يومى بكل مستشفى.

وفى هذا الإطار، أشار الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، إلى أنه بالتنسيق بين القطاعات الطبية بالمحافظة، تم تحديد 37 مستشفى لاستقبال حالات مصابى فيروس كورونا المستجد، تضم 1177 سريراً، إضافة إلى 304 أسرّة عناية مركزة للحالات الصعبة، و151 جهاز تنفس صناعى.

304 أسرّة عناية مركزة للحالات الصعبة بالشرقية ومحافظ أسيوط يتفقد مركز التطعيم

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تخصيص أقسام عزل بـ25 مستشفى تابعة لمديرية الشئون الصحية، ضمت 715 سريراً عادياً و196 سريراً بقسم العناية المركزة، بالإضافة إلى 83 جهاز تنفس صناعى، وتخصيص 9 أقسام عزل بمستشفى الجامعة، ضمت 210 أسرّة عادية و60 سريراً بقسم العناية المركزة، بالإضافة إلى 30 جهاز تنفس صناعى. كما تم تخصيص قسمين للعزل بمستشفيات التأمين الصحى بالزقازيق والعاشر من رمضان، ضمت 51 سريراً عادياً و13 سريراً بقسم العناية المركزة، بالإضافة إلى 4 أجهزة تنفس صناعى، وفى مستشفى الأحرار التعليمى تم توفير 201 سرير عادى و35 سريراً بقسم العناية المركزة، بالإضافة إلى 34 جهاز تنفس صناعى.

وأعلنت محافظة القليوبية افتتاح مركزين جديدين ضمن منظومة تلقى لقاح كورونا بمدينة العبور وفى قرية مشتهر التابعة لمركز طوخ، ليرتفع عدد المراكز المخصصة للتطعيم إلى 8 على مستوى المحافظة، لتخفيف الضغط على المراكز ضمن المنظومة والتسهيل على المواطنين.

وقال الدكتور خالد عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنه تقرر فتح المركزين الجديدين لتلقى لقاح كورونا فى وحدة الحى الثانى بمدينة العبور، والوحدة الصحية بقرية مشتهر، بجانب المراكز الأخرى التى تقدم الخدمة، وهى وحدة الأحراز بشبين القناطر، ووحدة سندبيس بالقناطر الخيرية، ومستشفى الرمد ببنها، ومستشفى كفر شكر المركزى، ووحدة طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، ومركز طبى حجازى بشبرا.

وأضاف «عبدالغنى» أن المراكز تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين لتلقى اللقاح، مشيراً إلى استعداد مستشفيات المحافظة العام والجامعى والتأمين الصحى لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، مشدداً على وجود رصيد استراتيجى من الأكسجين سواء سائل أو أسطوانات لمواجهة أى طوارئ. وتابع وكيل صحة القليوبية فى تصريحات صحفية أنه تم الانتهاء من تطوير مستشفى كفر شكر المركزى تطويراً شاملاً وتركيب خزانات أكسجين، ورفع كفاءة مستشفيات صدر المرج وحميات بنها كما تم تركيب تانك أكسجين لمستشفى شبين القناطر فى إطار منظومة مواجهة وعلاج مرضى كورونا.

وأعلن الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، فتح كافة مراكز الشباب على مستوى المحافظة لاستقبال المواطنين والاستعداد التام لتسجيل المواطنين الراغبين فى تلقى اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان مع ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وتوفير سبل الراحة للمواطنين، مؤكداً استعداد جميع مراكز الشباب للتسجيل.

وتفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، فى وقت مبكر من صباح أمس السبت، مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى الإيمان العام، بحى غرب أسيوط، لمتابعة سير العمل بالمركز، ضمن 4 مراكز طبية تم تحديدها بمراكز المحافظة لاستقبال جميع الفئات من المواطنين ومن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية، ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة، وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم.

وبدأ المحافظ زيارته لمستشفى الإيمان العام بتفقد مركز تطعيم المواطنين باللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، كما تابع تطعيم المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة بلقاح كورونا، والوقوف على التجهيزات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمركز، مشيداً بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وجاهزية العاملين بالمركز للتعامل مع المواطنين واستقبالهم حتى حصولهم على اللقاح.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه يتم تطعيم المواطنين بلقاح كورونا فى 4 مستشفيات تم تحديدها بمراكز المحافظة لاستقبال المواطنين، هى المركز الصحى الحضرى بالوليدية بحى شرق أسيوط، ومستشفى الإيمان العام بالأربعين بحى غرب، ووحدة صحة الأسرة ببنى زيد بوق بمركز القوصية، على طريق أسيوط - ديروط الزراعى، ووحدة صحة الأسرة بنزلة باقور بمركز أبوتيج، على طريق أسيوط - سوهاج الزراعى، وتستقبل هذه المراكز المواطنين، وذلك بناءً على التسجيل المسبق على موقع وزارة الصحة، وتحديد مواعيد وأماكن تلقى اللقاح.

ونوه المحافظ إلى أنه بالنسبة للمواطنين غير القادرين على التسجيل، يرجى توجيههم بالاتصال على الخط الساخن 15335 للمساعدة فى التسجيل، ولا يتم تطعيمه إلا بعد وصول رسالة له بالموعد ومكان التطعيم.