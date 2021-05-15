نتنياهو يبرر استهداف أبراج سكنية في غزة.. ويؤكد العمليات لم تنته

زعم بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، إنه يبذل كل ما في وسعه لعدم الإضرار بالمدنيين في قطاع غزة، موضحًا أنه يستهدف من ضرباته على قطاع غزة توجيه ضربات قاصمة لما وصفه بـ«الإرهاب».

كما علق نتنياهو، خلال كلمة متلفزة له، عرضتها قناة «سكاي نيوز عربية»، على ضرب الأبراج السكنية في غزة، قائلًا: «نضرب الأبراج التي تأوي أنشطة الإرهابيين في قطاع غزة، العملية العسكرية في قطاع غزة لم تنته إلا بتحقيق أهدافها».

وأقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على استهداف برج «مشتهي»، بعدما دمرت 4 صواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية «برج الجلاء» في حي الرمال بمدينة غزة بعدما أمهلت سكانه والشركات العاملة فيه 10 دقائق لإخلائه.

وكانت دولة الاحتلال قد دمرت «برج الشروق»، الذي يتألف من 14 طابقا، ويوجد في شارع عمر المختار أيضا، وكان يضم عددا من مكاتب الشركات وبعض المؤسسات الصحفية العاملة في غزة، كما دمرت «برج هنادي» و«برج الجوهرة»، الذي كانت يتألف من 9 طوابق، وهو برج سكني يقع في شارع الجلاء وسط غزة وكان يضم عددا من المكاتب.