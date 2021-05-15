نتنياهو: إسرائيل أمامها أيام صعبة.. وسنرد على الهجمات الصاروخية

اعتبر بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، إن بلاده أمامها أيام صعبة، كما توعد بالرد على الهجمات الصاروخية التي تخرج من قطاع غزة على المدن الإسرائيلية، زاعما أنه يبذل كل ما في وسعه لعدم الإضرار بالمدنيين في قطاع عزة.

وأضاف «نتنياهو»، خلال كلمة له منذ قليل، أنه لن يقبل بأن يأخذ اليهود القانون بأيديهم واستهداف مواطنين آخرين، «واثق من قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الخارجية والداخلي»، مؤكدًا أن العملية العسكرية على قطاع غزة ستستمر حتى تحقيق أهدافها.

وأقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على استهداف برج «مشتهى»، بعدما دمرت 4 صواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية «برج الجلاء» في حي الرمال بمدينة غزة بعدما أمهلت سكانه والشركات العاملة فيه 10 دقائق لإخلائه.

وكانت إسرائيل قد دمرت «برج الشروق»، الذي يتألف من 14 طابقا، ويوجد في شارع عمر المختار أيضا، وكان يضم عددا من مكاتب الشركات وبعض المؤسسات الصحفية العاملة في غزة، كما دمرت «برج هنادي» و«برج الجوهرة»، الذي كانت يتألف من 9 طوابق، وهو برج سكني يقع في شارع الجلاء وسط غزة وكان يضم عددا من المكاتب.