القصة الكاملة لوضع أسئلة من منهج الترم الأول بامتحان الشهادة الإعدادية

ضمن سلسلة من الأنباء التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة، التي تتعلق بامتحانات الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، كانت هذه المرة تخص أسئلة امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية في نهاية العام، وأنها سوف تحتوي على أسئلة من منهج الترم الأول. «الوطن» تستعرض تفاصيل القصة كاملة بداية من تداولها وحتى توضيح مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تداول قرار وضع أسئلة من الترم الأول في امتحانات نهاية العام

وتداول عديدون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا على صفحات موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيس بوك»، بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية، أنباء حول صدر أحد القرارات تتعلق بوضع أسئلة من مناهج ومقررات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي، في امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الدراسي.

ومع انتشار هذه الأنباء على السوشيال ميديا، انتاب العديد من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية حالة واسعة من الجدل والتخبط بسبب تلك الأنباء.

مجلس الوزراء يتدخل من أجل حسم الجدل

ومن أجل حسم وإنهاء حالة الجدل الواسعة، تدخل المجلس الإعلامي التابع لمجلس الوزراء في الأمر، وبعد تواصله مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفى أمس السبت كل ما تردد عبر بعض المواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يخص صدور قرار يتضمن وضع أسئلة من منهج الترم الأول خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي، والتي من المقرر عقدها في الأول من شهر يونيو المقبل.

وزارة التربية والتعليم توضح حقيقة الأمر

ومن جانبها، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة تماما لصدور أي قرار، يشير إلى وضع أسئلة من مناهج الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري في امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الصف الثالث الإعدادي، وأكدت «التعليم» أنه لم يتم إصدار أي قرارات تتعلق بهذا الأمر تماما.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الثالث الإعدادي، سوف تأتي من مناهج الفصل الدراسي الثاني، وبالتالي لن تتضمن أسئلة نهائيا من مناهج الفصل الدراسي الأول، وأكدت «التعليم» أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي سوف يتم عقدها لكافة الطلاب في مطلع شهر يونيو القادم، وذلك مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بشكل مشدد لوقاية الجميع من فيروس كورونا.