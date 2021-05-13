«التعليم الخاص»: جار الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية 2021

قال الدكتور محمد صلاح، مدير وحدة التعليم الخاص، بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، إن جميع المدارس الخاصة انتهت من تقييم طلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، بالإضافة إلى تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني.

وأكد «صلاح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المدارس انتهت من تصحيح امتحانات طلاب صفوف النقل، وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، موضحا أنه تم إعلان نتيجة الامتحانات، لافتا إلى أنه تم تكثيف الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانية ولم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب أثناء الامتحانات.

وأضاف مدير وحدة التعليم، أنه جارٍ التنسيق مع المديرية بشأن الاستعداد لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكدا أنه سيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان الامتحانية بالتزامن مع عقد الامتحانات، بالإضافة إلى إلزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامات الطبية.

وتابع، أنه تم التأكيد على جميع المعلمين بضرورة متابعة شرح ومراجعة المقررات الدراسية لطلاب الصف الثالث الإعدادي إلكترونيا، وتقييم الطلاب بشكل مستمر للاستعداد للامتحانات النهائية.

«مديريات التعليم» تكثف من الإجراءات الاحترازية بالتزامن مع عقد الامتحانات

وكانت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني محافظتي القاهرة والجيزة، انتهت من تقييم طلاب المرحلة الابتدائية الأولى، بالإضافة إلى إعلان درجات المواد التي لا تضاف للمجموع في نهاية العامة الدراسي، وأوضحت المديريات أنه جارٍ الاستعداد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي في أول يونيو المقبل.

وقال ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية بمحافظة الجيزة، إنه جارٍ الاستعداد لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية، موضحا أنه سيتم تكثيف الإجراءات الوقائية في اللجان الامتحانية، مشددا على الطلاب بضرورة مراجعة المقررات الدراسية جيدا من خلال الكتب المدرسية والقنوات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف شعبان، أنه سيتم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على التباعد الاجتماعي، مؤكدا أنه سيتم توزيع أجهزة لقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين في جميع المدارس.