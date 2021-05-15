بالترتيب.. أكثر المحافظات ارتفاعا في درجات الحرارة: تصل لـ41

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، وجود ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، غدًا، ليسود طقس شديد الحرارة على كل الأنحاء، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 39 درجة، ومحافظات شمال الصعيد 40 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة ويبقي الساحل الغربي تحت تأثير الرياح الشمالية الغربية ليسجل 27 درجة.

وأضافت الهيئة أن هناك نشاطا لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد تصل إلى حد العاصفة على شمال الصعيد، بحيث تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير على الطرق الصحراوية على وجه الخصوص، وسرعان ما تتحسن هذه الأجواء في اليوم التالي بدخول الهواء الشمالي الغربي.

الأرصاد تحدد المحافظات الأكثر حرارة الأحد 16 مايو

وتشير تنبؤات هيئة العامة للأرصاد الجوية إلى درجات الحرارة المتوقعة، حيث جاءت قائمة المدن الأعلى حرارة، كالتالي:

أسوان

درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26 والمحسوسة 42.

إدفو

درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26 والمحسوسة 42.

الأقصر

درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25 والمحسوسة 42.

سوهاج

درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24 والمحسوسة 42.

قنا

درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24 والمحسوسة 42.

أبو سمبل

درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 24 والمحسوسة 41.

أسيوط

درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23 والمحسوسة 41.

المنيا

درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23 والمحسوسة 41.

بني سويف

درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 21 والمحسوسة 41.

الفيوم

درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 21 والمحسوسة 41.

شرم الشيخ

درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26 والمحسوسة 40.

القاهرة

درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 20 والمحسوسة 40.

شبين الكوم

درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26 والمحسوسة 40.

الزفازيق

درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26 والمحسوسة 40.

المنصورة

درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26 والمحسوسة 40.

الإسماعيلية

درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26 والمحسوسة 40.