درجات الحرارة غدًا.. طقس شديد الحرارة والعظمى بجنوب الصعيد 41

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس درجات الحرارة غدًا الأحد، على كل المناطق بجمهورية مصر العربية، إذ يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية.

الطقس غدًا

وأضاف خبراء الأرصاد أن ليلًا، يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب البلاد.

ويتوقع الخبراء وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، إضافة لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة قد تصل إلى حد العاصفة على شمال الصعيد.

ونوهت الأرصاد إلى فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبًا.

درجات الحرارة غدًا الأحد على مدن ومحافظات مصر

القاهرة 39 20

الإسكندرية 29 18

وادي النطرون 35 18

طنطا 38 19

شبين الكوم 39 20

دمنهور 35 18

بلطيم 30 17

مطروح 25 16

السلوم 25 15

سيوة 34 17

بورسعيد 29 20

دمياط 28 19

الزقازيق 39 20

المنصورة 39 20

الإسماعيلية 39 20

السويس 38 21

العريش 34 19

رفح 33 19

رأس سدر 37 21

نخل 35 17

نويبع 36 22

طابا 34 20

كاترين 32 18

الطور 36 22

شرم الشيخ 39 26

الغردقة 38 25

مرسى علم 36 25

الفيوم 40 21

بني سويف 40 21

المنيا 40 23

أسيوط 40 23

سوهاج 41 24

قنا 41 24

الأقصر 41 25

أسوان 41 26

إدفو 41 26

أبو سمبل 40 24

الوادي الجديد 41 20

شلاتين 38 25

أبورماد 38 24

حلايب 35 26

رأس حدربة 35 25.