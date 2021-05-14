تعرف على درجات الحرارة في المنيا خلال أسبوع

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نشرة جوية بحالة الطقس المتوقعة على مدار أسبوع، طبقا لبيان أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعه لوزارة الطيران المدني.

تضمنت نشرة هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا شمالا ومعتدل جنوبا، في الفترة من غد السبت 15 مايو وحتى الخميس 20 مايو.

ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: السبت 34، الأحد 39، الإثنين 31، الثلاثاء 32، الأربعاء 34، الخميس 43 درجة.

وعلى السواحل الشمالية: السبت 31، الأحد 36، الإثنين 27، الثلاثاء 27، الأربعاء 28، الخميس 27 درجة.

وفي شمال الصعيد: السبت 37، الأحد 40، الإثنين 33، الثلاثاء 34، الأربعاء 36، الخميس 37 درجة.

وفي جنوب الصعيد: السبت 39، الأحد 41، الإثنين 41، الثلاثاء 39، الأربعاء 40، الخميس 40 درجة.

ونبهت هيئة الأرصاد الجوية الجهات المعنية باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.