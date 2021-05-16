الأرصاد: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة الأحد.. والقاهرة تسجل 39 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، عن وجود ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، اليوم الأحد الموافق 16 مايو، ليسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 39 درجة ومحافظات شمال الصعيد 40 درجة وجنوب الصعيد 41 درجة ويبقى الساحل الغربي تحت تأثير الرياح الشمالية الغربية ليسجل 27 درجة.

وأوضحت الهيئة، أن هناك نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد تصل إلى حد العاصفة على شمال الصعيد بحيث تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير على الطرق الصحراوية على وجه الخصوص، وسرعان ما تتحسن هذه الأجواء في اليوم التالي بدخول الهواء الشمالي الغربي.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد أقل المدن والمحافظات في درجات الحرارة، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، استمرارا لسلسة الأخبار التي تغطي قطاع الطيران، والأرصاد على مدار الساعة.

أقل المدن والمحافظات في درجات الحرارة

وتشير تنبؤات هيئة العامة للأرصاد الجوية إلى درجات الحرارة المتوقعة، حيث جاءت قائمة المدن الأقل في درجات الحرارة، كالتالي:

السلوم

درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15 والمحسوسة 27.

مطروح

درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16 والمحسوسة 27.

الإسكندرية

درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18 والمحسوسة 31.

بلطيم

درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17 والمحسوسة 32.

سيوة

درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 17 والمحسوسة 35.

نخل

درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 17 والمحسوسة 36.

كاترين

درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18 والمحسوسة 33.

وادي النطرون

درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 18 والمحسوسة 36.

دمنهور

درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 18 والمحسوسة 36.

دمياط

درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19 والمحسوسة 30.

طنطا

درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 19 والمحسوسة 39.

رفح

درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19 والمحسوسة 35.

العريش

درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19 والمحسوسة 36.