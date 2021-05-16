أنوشكا: فريق العمل كان متناغما في «زاهي زركش».. وهذا ظهر أمام الكاميرا

قالت الفنانة أنوشكا، إن دورها في مسلسل «نجيب زاهي زركش» حرصت على تقديم شخصية جديدة فيه، لافتة إلى أن مشاهدها مع رنا رئيس كانت تشعر بخفة روح لأن رئيس صاحبة دم خفيف، مؤكدة أن فريق العمل المتناغم مع بعض يسهل التصوير أمام الكاميرا لأن هناك تعاون خلف الكاميرا.

وتابعت «أنوشكا» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية dmc، «كل سنة وكل المشاهدين طيبين يارب، في حاجة حصلتلي من يومين في السوبر ماركت وفي واحدة نادتني قالتلي يامؤوونس بنفس الطريقة اللي بتكلم بها في المسلسل وأنا ضحكتها وقعدت أضحك كتير».

وأضافت أنوشكا أن رنا رئيس، ومحمد يسري، قدما دورين جيدين في مسلسل «نجيب زاهي زركش»، موضحة أن فريق العمل كان محظوظا في ظل التعاون والتجانس والحب والتقارب في المشاهد التي تجمع الجميع، مشيرة إلى أنها كانت مستمتعة بالعمل مع رنا رئيس ومحمد يسري أثناء أدائهما دور أبنائها في المسلسل.

ووجهت الشكر إلى شادي الفخراني ويحيى الفخراني والكاتب عبد الرحيم كمال وكل فريق العمل الذي بذل مجهود كبير في هذا العمل.

فيما أكد الممثل محمد يسري، أن فريق العمل الذي تعامل معه في زاهي زركش، كان فرصة لا تتكرر، حيث تعامل مع الفنان القدير يحيى الفخراني، والفنان شادي الفخراني، والممثل القدير محمد محمود، بجانب الكاتب عبد الرحيم كمال، الذي كتب النص دون تغيرات وتعديلات كغيره من الكتاب.