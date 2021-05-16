رنا رئيس: وقوفي أمام يحيى الفخراني في «نجيب زاهي رزكش» كان حلما وتحقق

قالت الممثلة رنا رئيس، إن وقوفها أمام الفنان القدير يحيى الفخراني في مسلسل نجيب زاهي زركش، كان بمثابة حلم يتم تحقيقه، موضحة أنها كانت تظن عندما تلقت مكالمة بأنها ستمثل أمام الفخراني بأن الأمر مقلب ولكنها حرصت على مكالمة شركة الإنتاج التي أشارت لها أن الأمر حقيقي متابعة: «كنت بترعش وبتوتر وبقول لأمي إني مرعوبة من الفرصة وكنت فاكرة ده مقلب لما اتصلوا بيا عشان أشتغل مع يحيى الفخراني دي ومش هعرف امثل فيها ودي كانت فرصة بحلم بيها من وأنا صغيرة وهي أضافتلي كتير أوي الفرصة دي».

وأضافت «رئيس» خلال استضافتها في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية dmc، أنها تشعر بطمأنينة كبيرة أثناء العمل مع الفخراني لأنه يحتوي الممثل الذي يعمل أمامه، لأنه يقدم نصائح بطرق مباشرة وغير مباشرة من أجل أن يقدم الممثل أفضل ما عنده، لافتة إلى أن أول مشهد جمعها مع الفخراني كانت خائفة جدا، وقالت له أنها مرعوبة، ولكنه نصحها بأن تكون على طبيعتها لتؤدي الدور بشكل طبيعي وصادق وقامت بتنفيذ نصائحه بالحرف الواحد، مبينة أن الفضل يرجع في أدءاها الدور الجيد إلى الفخراني، مؤكدة أن شخصيتها تختلف تماما عن شخصيتها في المسلسل التي تدعى نانسي.

وأوضحت أنها كانت مرعوبة من تقديم شخصية أخرى في نفس الشهر وهي شخصية ضمن مسلسل «ضل راجل» وكانت فيه ذات شخصية ضعيفة، مبينة أنها كانت تخشى عدم تنفيذ الدور بشكل جيد، لافتة إلى أنها كانت صاحبة شخصية قوية في مسلسل زركش، مؤكدة أن المسلسل كان يوجه رسالة إلى ضرورة أن تتقارب مشاعر الأمهات والآباء مع مشاعر الأبناء.