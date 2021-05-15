بالأرقام.. منافسة قوية بين كريم فهمي ورامز جلال على إيرادات السينمات

طرح مؤخرًا النجم كريم فهمي أحدث أفلامه بعنوان «ديدو» بدور العرض السينمائية احتفالًا بموسم عيد الفطر المبارك مع جمهوره ومحبيه.

منافسة قوية بين أفلام عيد الفطر

واشتعلت المنافسة وذلك رغم الغلق المبكر لدور العرض تحسبًا للإجراءات الاحترازيه بسبب فيروس «كورونا» بين النجم كريم فهمي بفيلمه «ديدو» والذي حقق إيرادات أول يوم العيد مليون و22 ألف جنيه مصري، وثاني أيام العيد مليون و693 ألف جنيه مصري، ليصبح إجمالي إيراداته 2 مليون و715 ألف جنيه مصري، والنجم رامز جلال الذي طرح أحدث أفلامه بعنوان «أحمد نوتردام» الذي حقق أول أيام العيد مليون و637 ألف جنيه مصري، وثاني أيام العيد 2 مليون و135 ألف جنيه، ليصبح إجمالي إيراداته 3 ملايين و772 ألف جنيه، وفقًا لما أعلنه «السبكي».

كذلك فيلم «ثانيه واحدة» للنجم مصطفي خاطر الذي حقق أول يوم العيد 265 ألف جنيه، وثاني أيام العيد 440 ألف جنيه ليصبح إجمالي إيراداته 705 آلاف جنيه بشباك التذاكر بدور العرض السينمائية.

«ديدو» بطولة النجم كريم فهمي وحمدي الميرغني وبيومي فؤاد وهدي المفتي ومحمد ثروت وأحمد فتحي وفكرة كريم السبكي ومحمد أحمدالسبكي وإنتاج أحمد السبكي وإخراج عمرو صلاح.

وتوجد منافسة قوية بين كريم فهمي ورامز جلال بالإيرادات رغم من الغلق المبكر لدور العرض حيث يحقق فيلم «ديدو» 2 مليون و715 ألف جنيه إيرادات أول وثاني أيام عيد الفطر.