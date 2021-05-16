استشهاد مواطن وإصابة 9 آخرين برصاص الاحتلال في طولكرم

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد مواطن من طولكرم، بعد إصابته بالرصاص الحي في القلب، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، منتصف ليلة السبت الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقالت الوكالة إن الشهيد هو الشاب ياسين حسن حمد، من بلدة صيدا شمال طولكرم، وأنه استشهد جراء بعد إصابته بعيار ناري في الصدر، خلال المواجهات بمحاذاة جدار الضم، والتوسع غرب بلدة زيتا شمال المحافظة.

وأشارت الصحة إلى أن 9 إصابات وصلت مستشفى طولكرم الحكومي «8 بالرصاص الحي بينها إصابة خطيرة بالصدر»، وإصابة جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.