بعد التحذير.. الأرصاد توضح مدة الموجة الحارة على مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن ارتفاع درجات الحرارة على مختلف المناطق في جمهورية مصر العربية، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوبي سيناء والبلاد، حار على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، ويكون الطقس لطيفا خلال ساعات الليل، على السواحل الغربية، معتدلا على باقي الأنحاء.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، مدة استمرار موجه الطقس الحارة وموعد انكسارها، وانتهاء الطقس الحار على مختلف المناطق في جمهورية مصر العربية، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية.

مدة الموجه الحارة على مصر

ووفق بيان الهيئة العامة للأرصاد، فإنه حالة ارتفاع الحرارة، تستمر لمدة يوم واحد فقط، وهي اليوم الأحد، حيث ترتفع درجات الحرارة، لتصل إلى 39 على القاهرة الكبرى، و41 على جنوب الصعيد، وتنخفض درجات الحرارة في الأيام المتتالية.

موعد انكسار الموجه الحارة

ووفق بيان هيئة الأرصاد، فإن موجه الطقس الحار تستمر لمدة يوم واحد فقط، إذ يتوقع أن يسود اليوم الأحد الموافق 16 مايو، ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، قد تصل إلى حد العاصفة على شمال الصعيد، وتتزايد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة 30% تقريبًا.

حالة الطقس من الاثنين إلى الجمعة

ووفق بيان الهيئة فإنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، أما عن ساعات الليل فيكون طقس لطيف ليلا شمالا معتدل جنوبًا.

الظواهر الجوية خلال الأسبوع القادم

وفق بيان الهيئة، فإنه تنشط الرياح يومي الاثنين والثلاثاء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أما يوم الأربعاء فتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، وتزداد يوم الخميس، لتمتد للسواحل الشمالية.

وتنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتنشط الرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.