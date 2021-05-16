أسرة الفنانة نادية العراقية بعد تدهور حالتها الصحية: اتكسرنا جامد

حالة من الحزن الشديد سيطرت على أفراد أسرة الفنانة نادية العراقية، بعد الإعلان عن تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والتي وصلت لحد وصفها بـ «حالة حرجة جدا».

وبدأت أسرة الفنانة نادية العراقية الدعاء لها عبر السوشيال ميديا، مطالبين من جمهورها الدعاء لها هذه الفترة.

بكلمات مؤثرة كتب أحمد محروس، زوج الفنانة، عبر «فيسبوك» قائلا «هي جميلة، ربما ليست الأجمل بين الحضور الأنثوي، ولكنها جميلة بصورة غير محددة، بصورة خاصة لايمكن شرحها بالكلمات، فجمالها يكمن في التناقضات التي تحملها، الفوضى بداخلها، شكلها المريح، تفاصيلها التي لايمكن انتهائها، عفويتها، وغموضها الفاتن».

وأضاف «بطريقة ما تبدو قوية رغم كل ذلك التعب، ويصعب فهم خفاياها، وما في داخلها مثل بيت شعر يفلت معناه من المترجم».

وعلقت مي محروس، نجلة الفنانة على منشور والدها قائلة: «ماما ارجعيلنا وارجعي لبابا احنا اتكسرنا جامد أوي، بجد أحنا عايزينك وسطنا.. يارب ريح قلب أبويا وطمنه عليها يارب».

وقد أعلنت «مي» منذ دقائق، تدهور الحالة الصحية لوالدتها عبر حسابها على «فيسبوك» حيث كتبت «ماما حالتها بقت فوق الخطر للأسف الشديد وربنا يستر في الساعات اللي جاية، أنا بس أتمنى ترجع يوم واحد ع الأقل اسمع صوتها واشوف ضحكتها واشم ريحتها، أنا مش عايزة أكتر من كده».

وأضافت «عايزة اعرف راضية عني ولا لأ، أنا بجد بحبك أوي يا ماما، يا أجمل صاحبة في الدنيا مش هلاقي زيك والله، انتي غالية أوي يا ماما، يارب ما تحرمني منها ومن حنانها يارب».

وقد أعلن ادهم محروس، ابن نادية العراقية، في أول مايو، تدهور حالتها بسبب فيروس كورونا وكتب قائلا: «أنا مش عارف أرد على حد خالص، لأني في كابوس.. الحمد لله أبويا وأخواتي بيتحسنوا وحالتهم مستقره.. بس للأسف أمي في العناية المركزة حالتها حرجة جدا، فشل في وظائف الرئة والتهاب بكتيري وانخفاض في نسبه الأكسجين لـ50% أو 60% محتاجة دعواتكم جدا! .. أرجوكم ادعولها!».

ليعلن بعدها بيوم واحد وضع والدته على جهاز التنفس الصناعي وتدهور حالتها يوم بعد الآخر.