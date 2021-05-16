«الصحة»: انتهينا من تطعيم 970 ألف مواطن بلقاح كورونا

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إن وزارة الصحة والسكان، أرسلت رسائل نصية لما يقرب من مليون ونصف المليون مواطن لحجز موعد تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» وحوالي 970 ألف مواطن تم تطعيمهم بالفعل، وهذا يدل على الزيادة الكبيرة خلال الفترة الماضية في تفاعل المواطنين مع موقع التسجيل لتلقي لقاح كورونا.

وأضاف «صلاح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مانشيت»، مع الإعلامية رانيا هاشم، على شاشة «اكسترا نيوز»، أنه بعد ظهور الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تلقيه لقاح كورونا زاد العدد حتى وصل إلى 90 و95 ألفا في اليوم الواحد، وذلك لثقة المواطنين في رئيسهم، مؤكدا أن ظهور الرئيس ومن بعده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهما يتلقيان اللقاح ضد فيروس كورونا كان نقطة فارقة في زيادة تفاعل المواطنين.

وأشار مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إلى أنه لا يمكن للشخص الذي قام بالتسجيل برقمه القومي أن يقوم بالتسجيل مرة أخرى، كما أنه تم الاستفادة من بيانات حملة 100 مليون صحة من أجل الوصول إلى مليون و300 ألف مواطن من أصحاب الأورام والفشل الكلوي لحثهم على تلقي التطعيم، وهناك فرق متنقلة على مراكز الغسيل الكلوي والأورام للإسراع في تطعيم المرضى بهذه الأماكن كونهم الأكثر تعرضًا لخطورة الإصابة بالفيروس.

وأردف الدكتور أيسم صلاح، أن أول فئة في تلقي اللقاح هم الأطباء والعاملين في المجال الطبي لكونهم الأكثر عرضه للإصابة، يليهم أصحاب الأمراض المزمنة، ثم كبار السن لكونهم الأكثر تأثرا بالإصابة، كما أن الدول الكبرى المنتجة للقاحات تستحوذ على العدد الأكبر من الجرعات، ولكن الدولة بذلت جهودا كبيرة للحصول على اللقاحات.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت في البداية بـ40 مركزا لتلقي اللقاح، ثم 90 مركزا وبعدها 139 مركزا حتى وصلنا إلى 400 مركز حاليًا، لافتًا إلى الانتهاء من التجهيزات النهائية لمركز تلقي اللقاحات بأرض المعارض والذي يضم 100 مركز ومن خلاله سيتم سحب كل قوائم الانتظار في القاهرة الكبرى.