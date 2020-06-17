أيسم صلاح يكشف آخر تحديثات "صحة مصر": ستتاح عليه نتائج مسحة كورونا

كشف الدكتور أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل جديدة عن تطبيق "صحة مصر" الذي أطلقته الوزارة، فأوضح أن التطبيق يتضمن ومتوافر عليه كافة الموضوعات التوعوية بالصحة العامة وليس فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" فقط، وأن هناك إشعارات يقوم التطبيق بإطلاقها لصاحب الهاتف، مثل بيانات وزارة الصحة الخاصة بفيروس كورونا.

وأوضح "صلاح"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة "تن"، أن التكنولوجيا تُعد عمودا فقريا في عدة مجالات وبشكل خاص في مجال الصحة، وكلما كان التدخل أسرع أمكن الحفاظ على حياة المرضى، مؤكدًا أن وزارة الصحة لديها قاعدة بيانات ضخمة، وخريطة بأماكن انتشار الفيروس بمختلف أنحاء الجمهورية، وهذه الإحصائية يتم من خلالها عمل دراسات وأبحاث.

وأكد مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أنه من خلال الإحصائية تم عمل دراسة وأبحاث لمعرفة سبب انتشار الفيروس في بعض الأماكن، وسبب انتقاله من منطقة إلى أخرى، وأسباب تفشيه في بعض المحافظات، فالصحة وضعت أكثر من خطة لمواجهة الجائحة، وكانت أحد السبل والوسائل لمواجهة الجائحة هو عمل التطبيق وكان في البداية مقترح بإنشاء موقع ولكن التفاعل عليه لن يكون سهلا وبسيطا.

وأشار إلى أن التطبيق يطلق اشعارات بالنصائح العامة الخاصة بارتداء الكمامات وكيفية التخلص منها ومتى تفقد مفعولها، وهناك حوالي مليون و500 ألف مواطن قام بتحميل التطبيق والوزارة تستهدف الوصول إلى 10 ملايين مواطن، ووفقا لقاعدة البيانات يمكن أن يتم توجيه اشعارات معينة لمرضى بعينهم من أصحاب الأمراض الزمنة مثل السكر، كما أن التطبيق ينبه على صاحب الهاتف أنه يقترب من مكان به حجر صحي.

وأردف إلى أن التطبيق يرشد من يمر من مكان به حجر صحي بالإجراءات اللازمة حتى لا يصاب بالفيروس، كما أنه يمكن من خلال التطبيق أن يعرض أقرب 5 مستشفيات لاستقباله في حالة اشتباه الإصابة بفيروس كورونا، أيا كان الموقع المتواجد فيه، ويرشد صاحب الهاتف بوضع حالته في حالة الشعور ببعض الأعراض خاصة مع زيادة الحالات والضغط على الخط الساخن حيث كانت تصل المكالمات في اليوم إلى 34 ألف مكالمة.

وأكد مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن عدد العاملين في خدمة الهاتف التي وفرتها وزارة الصحة 60 عاملا، ولكن مع زيادة الأعداد، بتوجيه من وزيرة الصحة تخصيص أكثر من 400 موظف لتلقي المداخلات من المواطنين، وهناك مقالات تشرح كل شيء له علاقة بفيروس كورونا على تطبيق "صحة مصر"، ويمكن متابعة ذلك من خلال سيكشن مقالات.

وأضاف صلاح، أن تطبيق "صحة مصر" يرشد المريض عن أقرب بنك دم، ومركز أورام، ووحدات غسيل كلوي، ففي ظل الجائحة كل أجهزة الدولة توجه الجهود تجاه كورونا، لكن هناك أمراض أخرى ونستهدف التركيز عليها، كما أن الوزارة ستسمح بخاصية تمكن المواطن من معرفة نتيجة مسحة فيروس كورونا عن طريق تطبيق "صحة مصر"، لافتًا إلى أن التحديث سيكون متاحًا في غضون ثلاثة أيام.

وأشار إلى أن المواطن الذي لا يمتلك هاتفًا ذكيًا بإمكانه معرفة نتيجة التحليل الخاصة به عبر إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف والكود الخاص بالتحليل، من خلال هاتف أحد المعارف أو الأقارب، كما أن التحديث يحقق الاستفادة لأكبر عدد من المواطنين، فضلًا عن أن التطبيق يقدم حلًا متوافقًا مع الثقافة المصرية والمواطن المصري والطبيعة المصرية وتم استخدامه في مواجهة شائعات مغرضة بخصوص فيروس كورونا المستجد، وأغلق الباب أمام السوق السوداء للمعلومات.