القصة الكاملة لخلاف مها أحمد مع أحمد السقا وأمير كرارة

فاجأت الفنانة مها أحمد، صباح أمس، الجميع بمنشور لها عبر «انستجرام» تهاجم فيه الفنانين أمير كرارة وأحمد السقا.

وكتبت الفنانة مها أحمد في منشورها «عوضي على الله، دى الجملة اللى دايما بقولها لما اتصدم في أشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على قفاهم وركبت عليهم، إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا».

وأضافت: «النجم الأولاني بينى وبينه عيش وملح وزمالة، رشحت في مسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش، دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض أنه عارف قيمتى الفنية وعارف إنى إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبى وباعني رغم إن الكل عارف إنى زي أخته.. ندل».

وتابعت : «التانى كان في بداياته يتمنى يسلم عليا ويقولى يا أستاذة، نزلت من نفسى وقلتله مش هنشتغل مع بعض ما هى الحوجة مرة، رد وقالى الدور بينادي صاحبه طبعا محكلكوش قد إيه ندمت نفسى وعشت أسود أيام حياتى عياط واكتئاب وقلت عوضى عليك يارب».

وواصلت: «تمر الأيام والاتنين يعملوا ويتجمعوا مع بعض في مسلسل واحد (على عينهم طبعا) ويمثلوا وحش قوى تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللى بيمثلوه وربنا يركب عليهم بنوتة سنة أولى تمثيل وخبرة، ويتحول المسلسل والدعاية الدراما كاملة لصالحها وهما (مخدماتية للأستاذة)».

واختتمت مها أحمد منشورها المثير للجدل: «يمهل ولا يهمل، ابدأوا من جديد يا أوفر تمثيل ياللى مبتقروش يا كمبارس جنب النجمة، نصيحة بلاش تتشطروا على اللى كان بينكم وبينهم عيش وملح، بلاش تتشطروا على أساتذتكوا. عوضنا على الله. يارب متحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا».

على الجانب الآخر التزم النجمان أحمد السقا وأمير كرارة الصمت، فيما اكتف الأخير بتعليق «كل الوسط الفني كبار وصغيرين عارفين السقا وكرارة موقفهم إيه مع زمايلهم وأخواتهم الفنانين كبار وصغيرين وشكرا».

من جانبها ردت «فاطمة»، شقيقة الفنان أحمد السقا على هجوم مها أحمد، عبر فيسبوك قائلة «الكلام ده موجه ليكى يا أستاذة بدل ما تفضلى تمسحى ردى كل شوية ‎ابهرتينى يا مها بأخلاقك العالية.. وبأنك افتكرتى العيش والملح اللى كلتيه فى البيت بتاع الفنان اللى مش عارفة تقولى اسمه بس عرفتى تقولى عليه (ندل) اللى هو أحمد السقا.. بس أنا بقولك قدام الناس قطع لسان أي حد يقول عليه كده، لأنه راجل أكرمك ووقف جنبك أنتى ومجدى بدل المرة ألف.... وأمير كرارة بردو راجل جدع ومحترم للى ما يعرفهوش فى البوست بتاعك ده».

وأضافت شقيقة السقا: «معرفش إيه الفرص اللى كانت عندك اللى كان يتمنى يشتغل معاكى فيها زمان، بس هو أى حد يتمنى يشتغل معاه دلوقتى أكيد.. وكلمة الدور بينادى صاحبه دى بتاعة أفلام.. ما بتتقالش فى الحقيقة.. كفايا دراما وتشويه للناس.. وبعدين هما كممثلين مش مطالبين يقفو جنبك ولا يجيبولك أدوار على فكرة.. دى رؤية مخرج وناس بتوع كاستنج.. الحقيقة أنا مش عارفة أنتى عايزة إيه».

واختتمت «أنا مش شايفة بعد العشرة الطويلة اللى أنتى قولتى عليها غير كمية الحقد والسواد والشماتة اللى كانو متداريين ورا ابتسامة كدابة، معرفش أنتى ازاى كنتى بتدخلى بيوتنا الصراحة وأنتى ست وحشة كده، نسيت أقولك السب والتطاول ده بيدل على الأصل.. وأحنا بقى ولاد ناس مع أننا عندنا كلام كتير أوى يتقال».

ولم تكتفي نادية السقا والدة الفنان أحمد السقا برد ابنتها على مها أحمد، لتعلق هي الأخرى على فيسبوك قائلة «على الأصل دور كومبارس فاشلة تتطاول وتسب فنانين كبار، وتعلق فشلها عليهم، تبحث عن الشهرة بطريقة بذيئة مهما حاولتي يا كومبارس ليس لكي مكان بين الفنانين المحترمين، وإن طلع العيب من أهل العيب ما يبقاش عيب».

في المقابل خرجت مها أحمد، مرة أخرى عبر لايف مباشر من صفحتها على السوشيال ميديا لتوضح وجهه نظهرها قائلة: «اللي حصل فيه رد اعتبار ليا فلازم أعبر عنه أنا منمتش على حد أنا كتبت بصراحة شديدة ومش بشمت في حد، ويوم ما أشمت أروح أشمت في نفسي إني أحسن من ناس كتير على الساحة ومش شغالة وربنا مراضيني إن معظم أعمالي بتطلع على الشاشة والناس حفظاها، ليه الناس زعلانة مش من حق حد يزعل أنا راضية عن اللي أنا عملته لأني مازلت بتعالج من رد فعل الزملاء، وأنا مش بكتب مذكراتي أنا ربنا بيوريني في حد أنا دخلت قولت للناس حصل كذا كذا، ربنا كبير واللي ميعجبهوش كلامي ميدخلش».