جيش الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم جديدة في غزة.. قصف طريق المستشفى

مابين قصف الطرق والمنازل واستهداف المدنيين وإطلاق الصواريخ العشوائية على قطاع غزة، ظلت جريمة قطع الطرق عن مستشفى دار الشفاء، أبرز جريمة ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد سكان قطاع غزة من المدنيين.

استهداف مباشر للمنازل

بحسب مراقبين ومسؤولين محليين في قطاع غزة، فإن الغارات الإسرائيلية استهدفت منزلا يعود لعائلة «الحلاق» في شارع الصناعة بتل الهوا، وعدة أراضي زراعية في شرق وغرب مدينة غزة، ودوار «حمودة» ومحيط منطقة تل الزعتر شمال القطاع وموقع الشهيد عيسى البطران في البريج.

كما استهدف طيران الاحتلال مناطق قرب مستشفى دار الشفاء في قطاع غزة ومنطقة مسجد ذو النورين في رفح، فيما قصفت الطائرات الحربية بصاروخين منزلا لعائلة «النجار».

مجزرة شارع الوحدة

وشهد شارع الوحدة بقلب قطاع غزة مجزرة، حيث استهدفت طائرات الاحتلال 5 منازل للمدنيين دون سابق إنذار بصواريخ مكثفة.

وتوجهت سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني إلى مكان الحادث لمحاولة انتشال المصابين من أسفل الأنقاض، فيما يحاول مواطنون مساعدة القوات خاصة لوجود عائلات كاملة وأطفال أسفل الأنقاض.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، إن هناك العديد من الأسر تحت أنقاض المنازل المستهدفة في شارع الوحدة، مشيراً إلى أنه تم إنقاذ طفل لا يتجاوز عمره العامين من تحت أنقاض المنازل المستهدفة في الشارع.

متحدث الصحة: شهيدان و25 إصابة الحصيلة الأولى

وقال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، إن إجمالي ما وصل إلى مجمع الشفاء الطبي بغزة حتى اللحظة، شهيدان و25 مصابا بجراح مختلفة.

وقال إن المصابين معظمهم من الأطفال والسيدات جراء استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي المركز لمنازل المواطنين وسط مدينة غزة، مرجحاً زيادة الأعداد بسبب حجم الدمار قائلاً «لازالت طواقم الإسعاف والدفاع المدني تقوم بأعمال البحث تحت الركام».

ضرب الطرق المؤدية للمستشفى

ورغم ارتكاب جيش الاحتلال لمجزرة جديدة اليوم في حق المدنيين، إلا أنه أكملها بضرب كل الطرق المؤدية إلى مستشفى دار الشفاء بغزة.

وقال شهود عيان إن معظم الطرق تم ضربها بالصورايخ وهو ما أعاق حركة سيارات الإسعاف للوصول إلى المسشفي بشكل عاجل.