«الصحة»: كثفنا حملات التوعية لمنع انتشار كورونا خلال الأعياد

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الوزارة قامت بتكثيف حملات التوعية بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا خاصة بين التجمعات وخلال فترة الأعياد.

وأضاف «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن فرق التواصل المجتمعي تجوب مختلف المحافظات ومكونة من 15 ألف مثقف صحي ونحو 19 ألف رائدة طبية، يقوموا بالمرور على الأسواق العامة والمقاهي ومحطات القطارات والمواصلات العامة ودور العبادة والمحال التجارية وأماكن التجمعات بشكل عام، بالإضافة لمرورهم على القرى بالتنسيق مع العمد والمشايخ.

وأوضح أن فرق التواصل المجتمعي تشرح للمواطنين كيفية ارتداء الكمامات بطريقة صحيحة والتخلص منها بشكل أمن بعد الاستخدام، لأفتا إلى أن الفرق المتواجده في كل محافظات الصعيد قامت بتقديم التوعية لأكثر من 900 ألف مواطن.

وأكد أنه منذ أمس، تواجدت تلك الفرق في كل من محافظات القاهرة والإسكندرية والفيوم، كما ستتواجد، اليوم، بمحافظات الجيزة وبورسعيد وكفر الشيخ، ومدينة رأس البر.

وأشار إلى أن فرق التواصل المجتمعي لا يقتصر دورها على تقديم التوعية للمواطنين، وبل وتقوم بمراقبة فرق الوزارة التي تقدم خدمات الوزارة في المبادرات الصحية، حيث أن التوعية تشمل شرحا لكيفية التسجيل على الموقع الرسمي لتلقي لقاح فيروس كورونا.