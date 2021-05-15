حملات لإزالة تعديات على الأراضي الزراعية في مهدها بالشرقية

أصدر محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، تعليمات مشددة إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على هيبه الدولة، وفرض سياده القانون على الجميع.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالعدلية بفك شدة خشبيه لسقف الدور الثالث علوي على مساحة 100 متر مربع بقريه العدلية، وتم ضبط المخالف وإحالته للنيابة العسكرية.

وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية بأولاد سيف، بالتعاون مع قسمي الهندسي والإشغالات وإدارة حماية الأراضي بالوحدة، بحمله إزالة سور على مساحة 200 متر بقرية حوض الندى، باستخدام عدد 2 لودر أهالي، ولودر حماية الأراضي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

ونفذت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير، بالتنسيق مع القسم الهندسي برئاسة المركز، إزالة كلية لحالة بناء مخالف على مساحة 100 متر بقرية الرحمانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتنبيه المشدد على الجميع بعدم التعدي بالبناء المخالف، وتمت الإزالة الفورية ورد الشيء إلى أصله.

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، بالتنسيق مع رئيس وحدة صفط زريق، وقسمي الإزالات والإشغالات برئاسة المركز، بإزالة خوص حديد وسور صاج، تم إنشاؤه للمرة الثانية، بعد الإزالة الأولى على مساحة 20 متراً، دون الحصول على ترخيص، بقرية فرغان، وتحويل المحضر للنيابة العسكرية.