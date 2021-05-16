«نخلة» تنهي حياة طفلة.. واصابة 2 في حوادث منفصلة بسوهاج

لقيت طفلة مصرعها إثر سقوط شجرة نخيل عليها بقرية «الساحل قبلي»، دائرة مركز البلينا، جنوب محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزي، وتبين أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورتين الدموية والتنفسية، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة، كما أصيب طفل بدائرة مركز طما، إثر انزلاق قدمه وارتطامه بعمود إنارة، فيما أُصيبت ربة منزل نتيجة سقوطها من الطابق الثاني بمنزلها بذات الناحية.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفلة «هاجر ش. ج.»، 4 سنوات، وتقيم بناحية «الساحل قبلي»، دائرة المركز، جثة هامدة، اثر سقوط جسم صلب عليها، انتقل الي مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وبسؤال جدتها لوالدها «نعمات أ. م.»، 65 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، قررت بأنه أثناء لهو حفيدتها بأرضهم الزراعية سقطت عليها «نخلة» قديمة متهالكة مما أدى إلى وفاتها، ونفت الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على جثة الطفلة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورتين الدموية والتنفسية، نتيجة اصطدام جسم صلب بها، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأصدرت قرارها المتقدم.

كما تلقى مدير أمن سوهاج إخطاراً من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول الطفل «كريم سعد»، 9 سنوات، تلميذ، ويقيم بناحية «المدمر»، دائرة المركز، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط المباحث.

وبسؤال والده «سعد ع. ف.»، 61 سنة، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور أمام المنزل، اختل توازنه نتيجة انزلاق قدمه، مما أدى إلى اصطدام رأسه بعمود إنارة وحدوث إصابته، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما تبلغ لمركز شرطة طما من المستشفى المركزي بوصول «صفاء ع. ع.»، 32 سنه، ربة منزل، وتقيم بناحية «أولاد إلياس»، التابعة لمركز صدفا بمحافظة أسيوط، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالضلوع والساعد الأيمن، إثر سقوط من علو، وتم تحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وبسؤالها قررت بأنه أثناء قيامها ببعض الأعمال المنزلية، بشرفة الطابق الثاني، اختل توازنها وسقطت أرضاً، مما نتج عنه إصابتها، ونفت الشبهة الجنائية.