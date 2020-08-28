سقوط شجرة على منزل مواطن بشبين القناطر

شهدت قرية منشأة الكرام بشبين القناطر، واقعة سقوط شجرة كبيرة تابعة لوزارة الزراعة على منزل أحد المواطنين، ما تسبب في تمزق أسلاك الكهرباء وانقطاع التيار.

وأشار محمد نجيب، أحد أهالي المنطقة، إلى أن الشجرة سقطت في الخامسة مساءً، وتم إبلاغ المختصين.

من جانبه، أوضح اللواء خالد المحمدي رئيس مدينة شبين القناطر، أن رئيس الوحدة المحلية بمنشأة الكرام يتواجد حاليًا بالقرية، ومعه معدات مجلس المدينة، وقوات من مركز الشرطة، مشيرًا إلى الاستعانة بمنشار لقطع الشجرة إلى اجزاء لسهولة التعامل معها، وجار الانتهاء من التعامل مع الأزمة.