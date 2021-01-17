مصرع سيدة وإصابة اثنين إثر سقوط شجرة على ميكروباص في بسيون

شهد خط الطريق الفرعي «طنطا - بسيون» بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، مصرع سيدة وإصابه اثنين آخرين إثر سقوط شجره عليهم حال استقلالهم سيارة ميكروباص ماركة «سوزوكي» بدائرة مركز بسيون.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بمصرع سيدة وإصابه آخرين في حادث تصادم على طريق طنطا - بسيون، في نطاق قرية قرانشو بدائرة مركز بسيون.

كما انتقلت الأجهزة المرورية والأمنية إلي محل البلاغ، وتبين من التحريات مصرع سيدة تدعي «مروة. ا»، وإصابة زوجها وسائق السيارة، إثر استقلالهم سيارة ميكروباص ماركة «سوزوكي»، حيث سقطت عليهم شجرة بسبب عاصفة ترابية شديدة.

وأفاد شهود عيان، لـ«الوطن»، أنه تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف لنقل المتوفية إلى مشرحة مستشفى بسيون، فيما نُقل المصابان إلي مستشفى طوارئ جامعة طنطا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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