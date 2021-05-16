«خناقة» بين شقيقين تنتهي بتمزيق جسديهما في سوهاج

أسفرت «خناقة» بين شقيقين بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، عن إصابتهما بطعنات وجروح بالغة، نتيجة استخدامهما الأسلحة البيضاء في المشاجرة التي نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتمكنت من السيطرة على طرفي المشاجرة، ونقلهما للمستشفى للعلاج.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغ بحدوث مشاجرة ووجود مصابين بمنطقة «الغياتية»، دائرة القسم، وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول «حسين ر. م.»، 36 سنة، سائق، مصاباً بجرح طعني في الصدر واشتباه نزيف داخلي، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وطرف ثاني شقيقه «صفوت ر. م.»، 41 سنة، سائق، مصاباً بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإحداث إصابته بآلة حادة «سكين»، تم ضبطها، بسبب خلافات أسرية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وشهدت قرية «القرامطة شرق»، التابعة لمركز ساقلته بمحافظة سوهاج، مشاجرة في وقت سابق أمس السبت، أسفرت عن إصابة 6 اشخاص بجروح متفرقة، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات ساقلته المركزي وسوهاج الجامعي، وتم إلقاء القبض على أطراف المشاجرة.