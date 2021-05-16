أعراض بداية الكورونا.. وزارة الصحة تحدد 11 علامة منها الإسهال والحمى

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية بشكل يومي في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، وذلك لإطلاع المواطنين على كافة مستجدات فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار العدوى.

واستعرضت الوزارة أعراض بداية الكورونا، خاصة أن المنحنى الوبائي على مستوى العالم يشهد ارتفاع الإصابات وكذلك الوفيات، فضلًا عن تسجيل الوزارة أمس 1203 حالات جديدة ثبتت إيجابية مسحتها ضمن إجراءات التقصي التى تقوم بها وزارة الصحة.

أعراض بداية الكورونا

وقالت الوزارة في منشور توعوي، أن أعراض بداية الكورونا تتمثل في الحمى والسعال الجاف والإرهاق والإسهال والتهاب الملتحمة، إضافة إلى فقدان حاستي الشم والتذوق، وكذلك الطفح الجلدي وصعوبة في التنفس، علاة على ألم في الصدر، فضلًا عن القيء، أو آلام في البطن أو الكتف.

وحذرت الوزارة من لمس العينين أو الأنف إلا بعد تطهيرهما جيدًا بالمطهر، أو غسلهما جيدًا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، مضيفة أن الأعراض تظهر من 5 لـ6 أيام وقد تظهر بعد 14 يومًا.

«الصحة» تناشد المواطنين بالذهاب للمستشفيات حال ظهور الأعراض

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى.

وناشدت الوزارة المواطنين بأنه في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو كانت الحالة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين، والحرص على التباعد الاجتماعي وعدم إقامة المناسبات أو التكدس في المناطق المزدحمة، وعدم تبادل الأدوات الشخصية، مشيرة إلى أن السيدات الحوامل وكبار السن عليهم عدم خروجهم إلا للضرورة القصوى، خاصة في ظل انتشار الجائحة لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس.